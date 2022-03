Nå slipper Hanna (23) å betale for å spille hockey: – Jeg har kanskje ofret min karriere

– Jeg har kanskje ofret min karriere for at vi i dag skal sitte her og ha et damelag, sier Olsen.

Som 19-åring sto hun ved et veiskille. Hamar-jenta kunne dra til Sverige og følge drømmen om å bli profesjonell hockeyspiller eller hun kunne bli hjemme på Hamar for å bygge opp noe hun hadde drømt om siden karrieren startet.

Hun var veldig nær å gripe muligheten og sette kursen østover mot nabolandet, men ble værende.

– Hadde du dratt om ikke du visste at denne muligheten på Hamar åpnet seg?

– Ja.

Søndag kl. 15.45: Se Stavanger Oilers-Hasle-Løren i sluttspillsfinalen på TV 2 Play.

En fjern tanke

I barndommen var hun mye isen med gutta. Skøyteferdighetene var gode, men tanken om å bli hockeyspiller var ikke der.

– Jeg hadde aldri tanker om at det kunne være en mulighet for meg, sier hun.

Så, da hun var elleve år gammel, ble det arrangert jentehockeydag i hjembyen.

Olsen ble umiddelbart bitt av basillen. Hun fant sin idrett.

FØRSTE GANG: Her er Hanna Olsen på jentehockeydag i Hamar. Det ble startskuddet for hennes karriere. Foto: Privat

En av instruktørene den dagen, var daværende landslagsspiller Marthe Mygland Østeraas.

– Hun sa jeg måtte starte. Jeg tror hun så noe i meg, sier Olsen, før hun legger til at de nå spiller på lag og er bestevenninner.

MANGE BILTURER: Hanna Olsen måtte i mange år kjøre ukentlig mange mil i bil for å få spille hockey med noen av samme kjønn. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Milevis med pendling

På den tiden fantes det ikke hockeylag for jenter på Hamar. For å få spilt med noen av samme kjønn måtte hun ukentlig reise mange timer med bil.

– Jeg var nødt til å pendle til Sarpsborg (Sparta) og Oslo (Vålerenga) for å få spille med damer. Samtidig trente jeg med gutter her på Hamar, sier hun.

Det tok naturligvis opp mye av hennes tid, men Olsen så det aldri som noe stort problem.

– Det gikk helt fint. Jeg har foreldre som har kjørt land og strand rundt for at jeg skal kunne spille hockey med jenter, sier 23-åringen.

Ofte valgte hun å ta langhelger i Oslo eller Sarpsborg for å kunne ha flere dager på samme sted, heller enn å kjøre frem og tilbake hver gang.

I guttegarderoben

Helt fra begynnelsen har hun spilt med gutta. Olsen er takknemlig for at Storhamar har gitt henne den muligheten og for hvordan lagkamerater har tatt henne imot.

Hun mener hockeygutta har et ufortjent dårlig rykte. «Machokulturen» som ofte beskrives, er egentlig et langt mer inkluderende og varmt miljø enn hvordan det ofte beskrives.

– Her på Hamar har jeg vært ekstremt heldig. Gutta har tatt så godt vare på meg, sier Olsen.

– Har det vært noen utfordringer med å være jente på guttelag?

– Ja, det har det vært. Jeg har for eksempel vært nødt til å skifte mye alene i garderoben. Det ble jo til tider ensomt, men man må jo inkludere seg selv. Da har det gått veldig fint. Etter hvert fikk jeg lov til å skifte med gutta. Det er jo mye mer sosialt, svarer hun og smiler.

– Hvordan pleier folk å reagere når de finner ut at du spiller hockey?

– De synes det er dritkult! Det er ikke så mange som har hørt om jenter som spiller, men folk synes bare det er positivt når de hører at jeg spiller, svarer Olsen.

– Det jeg har drømt om

La oss gå tilbake til det avgjørende valget hun tok for snart fire år siden.

– Hva tenkte du da du hørte at det var en mulighet for at det skulle bli et damelag her på Hamar?

– Jeg ble kjempeglad. Det er det jeg har drømt om siden jeg startet å spille og måtte være med gutta. Det var stort, svarer hun.

Olsen er ikke i tvil om at valget om å bli på Hamar og være med på arbeidet med å bygge opp et lag, har gått utover hennes egen spillerkarriere.

– Jeg kunne selvfølgelig vært en mye bedre hockeyspiller om jeg hadde dratt, men da hadde jeg gått glipp av mye her. Det har skjedd veldig mye bra i Storhamar de siste årene, og det er mye kult i vente, sier Storhamar-spilleren, som legger til dette:

– Karrieren er langt fra over. Drømmen om en landslagsplass lever fortsatt.

ENDELIG: Hanna Olsen og lagvenninnene har snart lagt bak seg en hel sesong i gult og blått. Foto: Privat

Belønnes med kontrakt

Det nærmer seg slutten på den første sesongen på øverste nivå i Norge, Bambusa-ligaen, for Storhamars damelag.

Prestasjonsmessig har det gått bedre enn de forventet, og nå ønsker klubben å vise at de tar klubbens kvinnesatsing på alvor.

Fire av spillerne på damelaget er tilbudt «amatørkontrakter». Det betyr at de ikke lenger må betale for reiser, utstyr og treningsavgift. Enkelt forklart slipper de nå å betale for å spille hockey på toppnivå i Norge.

– Det er en drøm som går i oppfyllelse, sier Olsen.

– Hva betyr det for byen å ha fått på plass et damelag?

– Det er kjempeviktig. Ikke bare er det viktig for Hamar som by eller Storhamar som klubb, men det er også viktig for alle de små jentene som kanskje ikke har begynt å spille hockey ennå, men som nå har mulighet til å gjøre det, svarer hun.

Lagleder for Storhamars damelag, Trond Sørlundsengen, er veldig glad for å nå kunne tilby flere spillere kontrakter.

– Det føles veldig godt å nå kunne formalisere samarbeidet mellom spiller og klubb. Det er viktig at jentene forplikter seg. Dette er et ledd i arbeidet om etablere oss i toppen av Bambusa-ligaen. Vi har høye målsetninger, og gode og realistiske planer for å nå dem. Vi kommer til å utfordre både Hasle-Løren og Oilers i årene som kommer. Bøtta skal til Hamar og byen skal få god grunn til å være stolte av damelaget sitt, slår Sørlundsengen fast.

Olsen håper at flere jenter får øynene opp for hockey de neste årene og at det for jenter blir like naturlig å prøve seg på skøyter som det nå er å dra på håndballtrening.

For hennes karriere har forbildet, venninnen og nåværende medspiller på Storhamar, Marthe Mygland Østeraas, vært veldig viktig. Alle trenerne hun har hatt i Storhamar har også vært meget viktige, men aller viktigst har nok hennes foreldre vært.

– Jeg kan ikke la være å nevne mamma og pappa. De har kjørt meg jorda rundt for at jeg skal ha muligheten til å spille hockey, sier Olsen med et smil.

