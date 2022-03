Moi åpner opp om fremtiden – kommer med Southampton-beskjed

Etter flere utlån har Mohamed Elyounoussi endelig fått sitt virkelige gjennombrudd i Southampton denne sesongen.

Etter overgangen fra Basel i 2018 har nordmannen levert varene på lån i Celtic, men ikke fått den virkelige sjansen i Premier League. Det har han fått denne sesongen.

I grevens tid vil kanskje noen si. Kontrakten til kantspilleren går ut sommeren 2023 og Southampton må trolig gjøre et fremstøt snart om de ønsker å beholde teknikeren.

– For min del må man sette seg selv i en god posisjon, men det er ikke noe man går rundt å tenker på. Det handler om neste kamp og om å gjøre det best mulig, så får andre ta seg av den biten. Vi har ikke satt oss ned for å snakke om det ennå.

VIKTIG: Mohamed Elyounoussi har vært blant Ståle Solbakkens mest trofaste menn etter at han tok over landslaget. Foto: Lise Åserud

– Tiden er ikke helt moden ennå, det er fortsatt noen kamper igjen. Vi kan heller sette oss ned etter sesongslutt og se hvilke muligheter man har og hva Southampton ønsker.

Hittil denne sesongen har Moi vært på banen i 22 Premier League-kamper. Det har resultert i fire mål og én målgivende pasning. Nå kommer han med en klar beskjed til Southampton om fremtiden sin.

– Jeg tror jeg har vist at jeg er mer enn god nok for Premier League. Jeg ser egentlig på dette som min første sesong i Premier League. Jeg tenker det bare kan bli bedre, det tror jeg også Southampton ser. Jeg trives godt der og har uttrykt at jeg gjerne kan bli der lengre, sier Mohamed Elyounoussi til TV 2 under torsdagens pressekonferanse.