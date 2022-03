«Verdens eldste influenser» Dagny Carlsson er død

Den svenske bloggeren Dagny Carlsson har gått bort. Det opplyser Åsa Blanck, regissøren bak filmen «Livet börjar vid 100» som handler om Carlssons bloggreise.

Det skriver SVT.

Carlsson ble ofte omtalt som en av verdens eldste bloggere. Hun begynte å blogge som 100-åring, etter å ha tatt et datakurs året før.

– Hun har tatt meg med på de villeste eventyr. Sånn tror jeg hun alltid har vært, men kanskje hun tillot seg å være enda mer slik etter at hun fylte 100: «Samma det, nå gir vi gass.». Og de eventyrene er over nå, sier Åsa Blanck. Hun fortsetter:

– Det er et utrolig tap. Det er få mennesker i livet mitt jeg har blitt kjent med som har gitt meg så mye. Hun har gitt så mange så mye, med sin galgenhumor og kunnskap – det som et langt liv gir, et utrolig perspektiv på alt.