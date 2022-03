Dette svarer justisministeren på «Kompani Lauritzen»-kritikken

Det er snart én måned siden sesong tre av «Kompani Lauritzen» hadde premiere, og reaksjonene har siden den gang vært mange.

To av deltakerne i årets sesong er justisminister Emilie Enger Mehl (28) og hotellarving Emilie Stordalen (30), som er sterkt opptatt av krigen på hver sine måter, men som møttes under helt andre omstendigheter.

Enger Mehl, som er den første ministeren i verden som både er statsråd og realitydeltaker samtidig, legger ikke skjul på at hun er takknemlig for opplevelsen i etterkant.

– Programmet ble spilt inn før jeg hadde noen som helst anelse om at jeg skulle bli statsråd. Nå som det er på lufta, er jeg egentlig veldig takknemlig for at jeg fikk muligheten til å ha med meg den opplevelsen, inn i den rollen jeg har nå. Det er fint å få vist andre sider av meg selv enn bare den siden som folk ser gjennom politikken.

– Jeg er et menneske jeg også, og det er jeg ikke redd for å vise heller, forteller hun til God morgen Norge.

Hun er én av kjendisene som har fått mest kritikk på grunn av sin deltakelse i programmet. Til tross for at det ble spilt inn før krigen og at hun ble utnevnt som justisminister i den nye regjeringen i etterkant, fastslår Enger Mehl at det ikke har vært noe snakk om å bli redigert ut av programmet i etterkant.

– Det har vært helt uaktuelt å bli klippet ut, og tidspunktet for sending og lignende er det TV 2 som avgjør. For meg så har det rett og slett vært fullt fokus på Ukraina, for da krigen brøt ut hastet det veldig å få forberedt Norge på en flyktningkrise, som kan bli en av de største vi har sett. Så det var dét som var fokuset mitt i den perioden, sier Enger Mehl.

Åpnet hotellet for krigsflyktninger

Da krigen brøt ut, nølte ikke familien Stordalen med å rykke ut. På Instagram-kontoen sin delte nemlig Emilie Stordalen at hotellkjeden nå hadde åpnet dørene for ukrainske flyktninger.

– Det som er viktig å si, er at det er hotelldirektøren som burde få all æren, for han tenkte veldig fort og tok initiativet med sine ansatte. Det viste en fantastisk medmenneskelighet som vi syntes var veldig fint, da vi skjønte hva han hadde gjort, forteller Stordalen.

Usannsynlig venninnepar

Når man spiller inn et realityprogram, og er sammen med de samme menneskene døgnet rundt, er det ikke alltid at man kommer så godt overens med alle. Dette var likevel ikke utfordringen til Enger Mehl og Stordalen på leiren.

BESTEVENNER: Kompanirekrutt 36 og 82 ble et usannsynlig vennepar på Setnesmoen.

– Vi er en litt fiffig miks. På innspillingen har vi lært å kjenne hverandre i en setting som er litt unik, hvor jeg tror du ofte blir kjent med en person uten fordommer. Vi alle stilte likt, og man blir veldig nær og tett på hverandre ganske fort. Selv om vi er forskjellige på veldig mange områder, så har vi også mange like verdier og ser på situasjoner likt – som var litt overraskende, forteller Stordalen lattermildt.

Hun var nemlig en av få som stilte på Setnesmoen militærleir med litt «erfaring» fra før. Stordalen har gått på en streng kostskole, og beskriver det som et «Harry Potter»-land:

– Vi bodde i hus sammen, og vi konkurrerte faktisk i et år i en militærøvelse som de tok blodseriøst. Men det er tolv år siden!

Justisministeren, derimot, hadde kun erfaring fra sesjon før hun stilte opp på militærleiren.

– Dette var før det var verneplikt for jenter, og jeg hadde egentlig lagt litt andre planer. Derfor ble ikke militæret så aktuelt, noe som jeg angrer litt på, sier hun.

Videre forteller Enger Mehl at å være i militæret kanskje kunne forberedt henne litt mer på møtet med fenriken, som hun havnet i diskusjon med tidligere i sesongen. For de andre var det overraskende at det faktisk var justisministeren som var «rampejenta» på kaserna.

– Det overrasket meg også. Jeg var jo forberedt på at å bli kommandert og kjeftet på av en annen voksen kom til å bli litt vanskelig, men jeg hadde noen kommentarer som bare glapp ut.

– Man er i en slags «boble», og det er et ganske stort mentalt press å være der. Det tok litt tid å få kontroll over det, men jeg lærte mye som er fint å ha med videre, fastslår justisministeren.

– Minnet om barndommen!

For Stordalen minnet møtet med fenriken litt om å komme hjem.

– Det er en veldig spesiell situasjon du er i og det blir på en måte hele verden din, men etter to dager tenkte jeg at: «Dette er veldig kjent». Fenriken minner meg litt om sånn jeg hadde det da jeg var barn, forteller 30-åringen.

Videre sier Stordalen at hun levde under et strengt regime, til tross for at det var mye kjærlighet. Man skulle tidlig opp om morgenen og re sengen sin, og det haglet mange halvspydige og morsomme kommentarer.

– Vi taklet det veldig ulikt, skyter Enger Mehl inn lattermildt.

Stordalen var nemlig en av de som var mest overrasket over justisministeren sin oppførsel under oppholdet, og legger ikke skjul på detaljene:

– Grunnen til at jeg reagerte sånn, er fordi Emilie er en av de mest hjertevarme menneskene jeg har møtt noen gang, og hun er så varm og god. Derfor ble kontrasten så stor da fenriken kom inn i rommet, og jeg stod på den andre siden og bare: «Hæ, hva skjer nå?!».

For mange var det en utfordring å bli kjeftet på, men det var også en utfordring å ikke få noe skryt hvis man hadde prestert bra. Dette var noe Stordalen reagerte på.

– Jeg var mentalt forberedt på at vi skulle få kjeft, noe som gikk greit. Men etter en oppgave, hvor vi tenkte at vi hadde gjort noe bra, og ikke få noe bekreftelse av de andre – verken på skjermen eller bak kamera, var uvant. Det gjorde meg bevisst på hvor avhengig man er av den bekreftelsen til vanlig, og hvor mye den betyr, forteller hun om oppholdet.

Hun ble senere utnevnt som korporal, noe hun selv ble overrasket over etter en vond hendelse der hun sprakk de to trommehinnene sine. Likevel legger hun ikke skjul på at sprukne trommehinner er noe negativt i familien Stordalen:

– Det kan være en fordel! Der er det ikke alltid negativt med selektiv hørsel, avslutter hun lattermildt.