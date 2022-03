Dette synes Mads Hansen om Farmen-arvtakeren

For kort tid siden ble det kjent at VG-profil Mads Hansen slutter som programleder for «Farmen», etter to sesonger.

Og den som skal ta lose seerne gjennom neste sesong av det populære reality-konseptet er programleder og TV 2-profil, Niklas Silseth Baarli.

Baarli uttalte tidligere til TV 2 at han synes det er stor stas å få ta over rollen som programleder.

– Det er en uendelig ære å «lande» så store jobber i TV 2. Man blir jo ydmyk av mindre. En aldri så liten barndomsdrøm som går i oppfyllelse!

Hansen er ikke i tvil på hva han synes om den nye programlederen.

To viktige egenskaper

38-åringen tok over rollen som «Farmen»-programleder i 2020 etter Gaute Grøtta Grav (42), som ledet programmet i hele 15 sesonger.

KOSTE SEG: Hansen minnes to fantastiske år som programleder for «Farmen». Foto: Espen Solli/ TV 2

Nå gleder han seg til å se Baarli ta over rollen for han.

– Jeg skal være mer positiv til han enn det min forgjenger var til meg, da det ble uttalt: «Jeg håper han tar det på alvor».

– Niklas er veldig flink, og jeg skjønner ikke hvorfor de ikke bruker han mer i TV 2, sier Hansen spøkefullt.

– Men jeg mener han er som skapt for denne rollen. Jeg tror han kommer til å være den beste «Farmen»-programlederen noensinne, skryter han og legger til:

– Han er kjapp i replikken, og han er tabloid – det er de to viktigste tingene.

NY JOBB: Hansen skal lede reality-konseptet «Forræder» som kommer til høsten på TV 2. Foto: Espen Solli/ TV 2

– Har du noen tips til Baarli før han hopper inn i programlederrollen?

– Han må være seg selv, men det er han jo god på også. Jeg gjorde rollen på min måte, og han må gjøre det på sin.

På spørsmål om han er redd Baarli kommer til å gjøre en bedre figur enn ham selv svarer han dette:

– Jeg er ikke redd for det. Jeg vet at han kommer til å være bedre enn meg. Selv om jeg koste meg og synes jeg gjorde en god jobb som programleder, forteller han til TV 2.

Hansen selv er godt fornøyd med sin nye rolle som programleder for TV 2s storsatsning, «Forræder», som har premiere til høsten.