Flere av de fremste ekspertene på verdens matforsyning varsler nå en omfattende krise som følge av krigen i Ukraina.

– Det er ikke noe spørsmål om det blir en matvarekrise. Spørsmålet hvor stor den krisen blir, sier Svein Tore Holsether.

KRISEN KOMMER: – Spørsmålet er bare hvor stor den krisen blir, sier Yara-toppsjef Svein Tore Holsether Foto: Frode Sunde / TV 2

Han er administrerende direktør i Yara, som med virksomhet i 60 land er en av verdens største leverandører av gjødsel.

Sjefen for FNs matvarefond er like bekymret og sier situasjonen verden står i nå bare er begynnelsen.

– Hvis du tror dette er helvete på jord, bare vent, sier David Beasley til Politico.

– En katastrofe på toppen av en katastrofe

Yara-sjefen var dypt bekymret allerede før krigen. Da skapte de skyhøye prisene på gass, som brukes til å produsere kunstgjødsel, store problemer for verdens bønder.

Så kom krigen.

– Vi ser at energiprisene globalt går enda høyere. I tillegg får vi en direkte effekt på produksjonen av mat. Og så er Russland en stor produsent av mineraler som går inn i gjødsel.

Disse råvarene får ikke Yara tak i lenger. 9. mars ble fire av selskapets russiske leverandører eller deres eiere rammet av sanksjoner.

Hvor store konsekvensene blir er uklart, men Holsether forteller at han og kollegene jobber 24 timer i døgnet, sju dager i uken for å finne alternative forsyningskilder.

GIGANT: Norske Yara er blant verdens største produsenter av gjødsel Foto: Gorm Kallestad

Uansett er han sikker på at krisen kommer.

– Vi hadde 800 millioner mennesker som gikk sultne til sengs før krigen, nå er utfordringen mye større. Det er bakgrunnen for at dette er en katastrofe på toppen av en katastrofe, fortalte Holsether da han gjestet Økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen torsdag.

EU tillater russisk gassimport, men ikke mineraler til gjødsel

Mineralgjødsel er helt avgjørende for at verdens befolkning ikke skal sulte. Halvparten av alle på jordkloden spiser i dag mat som er et resultat av gjødsel. Hvis gjødselet blir borte, blir disse avlingene halvert, forklarer Holsether.

Og det kan skje enkelte steder allerede ved neste innhøsting.

– Mens dere ikke får handle med Russland, så strømmer gassen som før, fra Russland til EU, er det et tankekors?

– Det sier mye om hvor avhengig Europa er av energitilgangen fra Russland, sier Holsether.

– Men mat er også energi, og når det gjelder Europas avhengighet av næringsstoffer fra Russland for å produsere mat, så er den også høy. Det er faktisk 25 prosent.

AVHENGIG AV RUSSISK GASS: Europa kjøper fortsatt gass fra Russland. Her er Putin under åpningen av TurkStream, rørledningen som også leverer gass til EU-landet Bulgaria. Foto: Alexey Druzhinin

– Det å stanse vår handel med Russland, det har konsekvenser som er mye større enn meg som næringslivsleder og mye større enn Yara som enkeltselskap, fordi det da går direkte ut over matproduksjonen.

Bør diskutere unntak

På spørsmål om denne handelen bør unntas fra sanksjonene, understreker Holsether først at at verden må redusere sin avhengighet av Russland.

Han er også opptatt av at finansieringen av Verdens Matvarefond holdes oppe, slik at den første krisen tas unna. Fondet mangler milliarder av dollar og toppsjef David Beasley advarte denne uken om at regelrett hungersnød og massemigrasjon kan bli resultatet.

Men så legger Holsether til at det bør diskuteres om råvarer som er viktige for matproduksjonen også bør unntas fra sanksjonene, slik gass er untatt.

– De humanitære konsekvensene av forstyrrelsen i verdikjeden er nå så store at det er en diskusjon man må ha, om det også skal unntas, sier han.

UTBOMBET: Yaras kontorblokk i Kyiv ble truffet av en rakett 26. februar. Foto: Daniel Leal

Kyiv-kontoret bombet

Tre dager ut i krigen rammet en rakett kontorblokken der Yara holder til i Kyiv. I videointervjuet øverst i saken kan du se Holsether fortelle om hvordan han opplevde hendelsen som ansvarlig toppleder.

– Det å se kjontorbygget vårt, med vår logo på og et stort hull i, gjør sterkt inntrykk. Det blir veldig nært, sier Holsether.