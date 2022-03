Slik vurderer han Norges lagoppstilling

Se Norge-Slovakia på TV 2 og Play fredag fra klokken 17.30!

Landslagssjef Ståle Solbakken bekrefter overfor TV 2 at startelleveren til Slovakia-kampen straks er klar.

– Det er ikke så mange hemmeligheter. Pressen har vært og overvært alt, så da kan dere dra deres egne konklusjoner.

Han legger likevel til forbehold om at det er noen plasser som er usikre.

– Vi har et par ting vi skal se på i dag, også er det en spiller som må føle at alt er vel, sier Solbakken på pressekonferansen og sier at det ikke dreier seg om Jens Petter Hauge, som har slitt med sykdom.

Samtidig bekrefter han at Østigård får debuten sin og at Sander Berge får sin første kamp under Solbakken i løpet av de to kommende kampene. Overfor TV 2 bekrefter han også at Ørjan Håskjold Nyland står i mål.

Dette er laget som er blitt drillet denne uken under de åpne landslagstreningene: (4-3-3):

Keeper: Ørjan Håskjold Nyland

Forsvar: Marcus Holmgren Pedersen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Leo Skiri Østigård, Fredrik André Bjørkan

Midtbane: Martin Ødegaard, Mathias Normann, Sander Berge

Angrep: Alexander Sørloth, Erling Braut Haaland, Mohamed Elyounoussi.

Han bekrefter også at det blir et nykomponert stopperpar. Ut ifra ukens landslagstreninger ser det ut til at det blir Kristoffer Vassbakk Ajer og Leo Skiri Østigård, som med det vil få sin landslagsdebut.

– Når Stefan Strandberg er i form og frisk er han et naturlig førstevalg. De andre må kjempe om den andre plassen. Men så er det slik at Stefan ikke alltid er frisk, nå er han sannsynligvis langt fra frisk, så da får andre muligheten.

Han bekrefter også at Sander Berge og Kristian Thorstvedt kjemper om plassen på venstre indreløper.

– Vi har også Morten Thorsby som er en annen type. Vi har også Fredrik Aursnes som kan spille der, men denne samlingen ser vi på ham som en av de som kan spille i den dype rollen.

– Sander Berge er på vei tilbake, forhåpentligvis på toppnivået sitt. Da skal han også få sjansen til å komme inn og prege laget, sier Solbakken.