– Som å komme inn i eventyrland!

Familien hadde søkt Tid for hage om hjelp til den nederste delen av hagen – en ganske vanskelig skråning som vel egentlig ikke inneholdt særlig mer enn et eiketre og en gammel benk.

Den delen av hagen hadde det ikke vært stelt særlig pent med ifølge eier Anne-Margrete Bollmann.

– Ønsket vårt er at det skal bli et sted vi vil bruke, for utsikten her er bare fantastisk, sier hun.

FØR: Skråningen som skulle gjøres om til hage. Foto: Pandora Film/TV 2

Tid for hage og designer Malin Persson brukte fire dager på å sette i stand området, og familien ble veldig glade over det de fikk se.

– Endelig et sted hvor vi virkelig kan nyte livet og senke skuldrene, sier Anne-Margrete.

KOS: Rustikk eventyrstemning på sitteplassen. Foto: Pandora Film/TV 2

Sønnen Ole og datter Katrine er enige.

– Det er som å komme inn i en eventyrhage, og det er langt over det vi trodde skulle være mulig!

Katrine har også alltid ønsket seg et sted der det kunne være mulig å bade – og det har familien nå fått. En vedfyrt badestamp troner nederst i hagen, så her er det, som Anne-Margrete sier: «Bare å hoppe uti!»

BADESTAMP: En vedfyrt badestamp hagemiljøet. Foto: Pandora Film/TV 2

Designer Malins tanker for hagen

– Denne hagen skal se ute som den alltid har vært her. Den skal se naturlig ut, og det skal brukes planter som ville trivdes i en skog. Det vil nemlig gli naturlig inn i miljøet rundt denne hageflekken, sier Malin.

Men familien skal også ha hyggelige steder å være, og Malin ønsker å bygge en treplatting nederst i hagen, der man kan slappe av i vedfyrt badestamp eller nyte et glass i gode lenestoler.

Og så skal det være masse å se på. Vakre planter og eventyrstemning, rustikt tre, stein og grønt.

«Stumpery garden»

For å oppnå den litt magiske, trolske stemningen Malin er ute etter, tar hun utgangspunkt i en såkalt «Stumpery garden». Et engelsk begrep. Engelskmenn har nemlig ord for det meste – i hvert fall når det gjelder hager.

Det handler om beplantning rundt en ansamling stubber og trerøtter. Prinsippet er det samme som et steinbed, men i stedet for å bruke steiner, brukes det altså røtter og gamle stubber.

STUMPERY: Røtter og naturlige vekster i bedet. Foto: Pandora Film/TV 2

I bedet blir det plassert gamle røtter, steiner med mose funnet andre steder på tomten, samt store ville bregner – også gravd opp fra andre steder på eiendommen.

INNHOLDSRIKT: Planter, krukker, røtter, vannspeil og lys. Foto: Pandora Film/TV 2

Mellom plantene blir det også plassert vannspeil i rustent cortenstål, og tråkkeheller leder vei gjennom bedene. En enkel benk får også plass langs gjerdet.

Inspirasjonen til denne stemningen kommer altså fra de engelske «Stumpery gardens», men også fra fra den svenske illustratøren og maleren John Bauer – Sveriges svar på vår Theodor Kittelsen. Litt trolsk altså.

TROLSK: Hva ligner denne stubben på? Foto: Pandora Film/TV 2

Malins plantetips

Sett først ned trær eller større busker som danner rammer eller blikkfang i bedet.

Plant så grupper av like sorter planter. Mange av hver sort.

Lag nye grupper rundt, der du skaper kontraster i bladverk eller farger.

Kontraster gjerne med noe som er formklippet – det pleier fungere fint.

Ser produktliste for oversikt over planter som er brukt.

VARIASJON: Ulike bladtyper skaper variasjon, selv om alt er grønt. Foto: Pandora Film/TV 2

Om du skal anlegge bed fra bunnen av og ikke vil bruke fiberduk, anbefaler hun følgende:

Spa løs gresstorven og vend flakene slik at gresset blir liggende underst.

Dekk området med gamle aviser. Legg avisene slik at de overlapper hverandre.

Fyll på med ny jord og plant til.

Avispapiret vil bli brutt ned i løpet av ett til to år, men vil likevel hindre ugress i å komme opp i starten, mens dine nye planter etablerer seg.

Hagens elementer

Hovedbeplantingen er i et bed som går nedover hele skråningen og ender ved plattingen nederst. Bedene ble terrassert ved hjelp av tømmerstokker for at jorden skal holde seg på plass, og ikke alt ende nederst etter noen år.

SKRÅNING: Det store bedet er terrassert ved hjelp av tømmerstokker. Foto: Pandora Film/TV 2

Tømmerstokker og andre grove trematerialer går igjen i gjerder rundt plattingen og bakerst i det store bedet.

Selve plattingen er i to nivåer, med vedfyrt badestamp som midtpunkt. Her har Malin også plassert benker, rustikke lenestoler, bålpanne og en gammel vedovn.

Plattingen ble laget med et bjelkelag i impregnert furu. Dette ble montert sammen først, og så fundamentert og rettet av, der plattingen skulle være.

PLATTING: Dekke av lerkematerialer og gjerde av thujaplank. Foto: Pandora Film/TV 2

Plattingen ble bygget i grove materialer av lerk, og plankene i gjerdet rundt er av thuja.

Gangveien ned til plattingen ble laget ved hjelpe av tømmerstokker liggende på tvers. Disse danner trinn, og rommet mellom dem ble fylt med bark.

GANGVEI: Tømmerstokker og bark ble til gangvei i bakken. Foto: Pandora Film/TV 2

Til slutt ble det laget en platting rundt den gamle eiken – en avsats med benk på, slik at man herfra kan nyte den aller fineste utsikten og solnedgangen.

Det tar Einar fire dager å lage plattingen rundt eiken. En vrien jobb. Selvfølgelig er ingenting festet i selve treet, og man har gjort det man har kunnet for å forstyrre røtter minst mulig. Her er også rom for at eiken kan legge på seg en god del, uten at plattingen kommer i veien.

UTSIKT: Innbydende benk under den gamle eiken. Foto: Pandora Film/TV 2

På plattingen blir det laget en benk der man kan sitte med ryggen mot stammen og nyte utsikten.

Rekkverk rundt er laget av tynnere trestammer funnet på tomten.

BELYSNING: Lamper i naturmaterialer henger fra de store grenene. Foto: Pandora Film/TV 2

Kronen på lekeplassen er lamper i selve treet. Elektriker Jarle har lagt frem strøm, og lampeskjermer i naturmaterialer blir festet fra de store grenene.

Se Tid for hage på TV 2 søndager fra klokken 20.00 og når du vil på TV 2 Play.