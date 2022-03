Flere kilometer med is skaper problemer

Det er de store nedbørsmengden den siste tiden som har gjort at isen nå har løsnet og dannet en stor propp som gjør at flere åkrer nå er oversvømt.

– Vi er blitt vant til dette og det er like spektakulært hver gang det skjer, sier Freddy Olsen, leder for drift i Beiarn kommune.

Isen hadde egentlig løsnet for en god stund siden, men så la det seg et nytt islag over da det kom en ny kuldeperiode. Nå har mildvær og nedbør ført til ny isgang.

– Det har dannet seg en is propp som vil følger spent med på og så langt er det en del av landbruket som er berørt i form av oversvømte åkrer, men heldigvis ikke store materielle skader, sier Olsen.

MYE IS: Det er et spektakulært syn i Beiarn når isen går Foto: Bjørn Trones

– Er det fare for en større oversvømmelse?

– Det er vanskelig å si. Vi følger nøye med på hva som skjer utover ettermiddagen og heldigvis har nedbøren roet seg ned så vi håper at isen smelter opp og løsner av seg selv, sier Olsen.

Skader på eiendom

For noen år siden førte isgangen til en del materielle skader. Blant annet ble flere bolighus omringet av store is blokker og folk ble evakuerte fra hjemmene sine.

Is proppen den gangen ført til at den populære lakseelven steg svært raskt og det kan den også gjøre denne gangen.

STOPP: Vær og nedbørsforholdene er bra i dag, men til helgen kommer enda mer regn. Foto: Bjørn Trones

– Vi har så langt ikke satt noen beredskapsstab, men vi har folk tilgjengelig hvis noe spesielt skulle skje med boliger og øvrig infrastruktur, sier Olsen.

Frilansfotograf Bjørn Trones følger situasjonen nøye.

– Det ser trasig ut

– Det jeg er mest spent på er når det blir flo stopper vannføringen ut av elva og da kan den stige igjen i området Vold som ligger nederst i elva i overgangen mellom saltvann og ferskvann, sier Bjørn Trones.

– Hva tenker du om det du ser?

– Det ser trasig ut og det er litt skummelt med tanke på at de enorme vannmengdene kan grave ut både vei og åkrer. Jeg er redd elva kan lage nye elveløp, sier Trones.

SKADER: Flere jordbrukseiendommer står allerede under vann og is. Foto: Bjørn Trones

Grunneier og gårdbruker Odd Vebjørn Vold har allerede fått elva inn på åkeren sin.



Han anslår at 40 til 50 mål er berørt.

– Det er mye skader allerede og det ligger mye rekved, is og stein utover jordet. Så lang er ikke fare for bygningsmassen eller gården så langt. Gårdsveien hit har fått en del skader. Det er et problemområde vi bor i og noe må gjøres med elva her, sier Odd Vebjørn Vold.

– Hva tenker du om det neste døgnet?

– Jeg håper og tror at det verste er over, men det er meldt mer nedbør igjen til helgen, sier Odd Vebjørn Vold, grunneier og gårdbruker.

De siste målingene i Beiarelva viser en liten tilbakegang, men ting kan endre seg raskt.

– Ja, heldigvis går vannføringen i elva noe ned, sier Fredd Olsen, leder for drift i Beiarn kommune.