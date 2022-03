Conor McGregor arrestert igjen

Den irske MMA-utøveren Conor McGregor (33) ble tirsdag kveld arrestert i hjembyen Dublin.

Det skriver ESPN.

Brudd på trafikkregler

McGregor skal ha vært på vei til treningsstudioet da han ble stoppet av irsk politi for å kjøre uforsvarlig.

På politistasjonen skal han ha blitt alkohol- og doptestet, og han skal ha bestått begge testene.

Politiet frigir ikke navnet på de arresterte. Men talsperson Sersjant Margaret Flanagan kunne fortelle at en mann i 30-årene ble arrestert for «uforsvarlig kjøring». Han skal ha blitt siktet og løslatt i påvente at han skal møte i retten på et senere tidspunkt.

Ikke første gang

Det er likevel ikke første gang McGregor har vært på kanten av loven.

I 2018 ble han arrestert for å ha kastet en tralle gjennom et bussvindu etter en pressekonferanse, i et forsøk på å få tak i rivalen Khabib Nurmagomedov.

Året etter ble han igjen arrestert. Denne gangen erkjente han straffskyld for overfall etter å ha slått en eldre mann på en bar i Dublin. Han fikk da en bot på 1000 euro.

I 2020 ble McGregor også mistenkt for forsøk på seksuelt overgrep og blotting. Han ble likevel frikjent for anklagelsene i ettertid.