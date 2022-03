Johaug med nytt overlegent gull

Therese Johaug var den store gullfavoritten i lørdagens klassiskrenn i Kilbotn.

Det kom som intet sjokk at 33-åringen tok sitt 17. NM-gull – hele 1:43.2 foran Marte Skaanes på andreplass.

– En fantastisk tur! Kjempefine forhold, jeg hadde frykta verre da jeg så værmeldingen, oppsummerte Johaug til NRK etter målgang.

– Det er mange, mange år med trening. Det er så enkelt som at man ikke kan ligge på sofaen og forvente at det bare kommer til en, sa langrennsgiganten da hun ble bedt om å forklare dominansen.

Johaugs største utfordrer, Heidi Weng, er ute med hjernerystelse, og rakk dermed ikke årets NM i Harstad. Det bekreftet Enebakk-løperen på Instagram tidligere denne uken.

Med Weng ute, seilet Strindheim-løperen Marte Skaanes opp som den tøffeste kandidaten til å utfordre Johaug, og tok andreplassen.

Legger opp

Johaug annonserte tidligere i år at tiden var inne for å legge opp. Det blir en meget sterk avslutning på skikarrieren med nok et gull for en av Norges aller største idrettsprofiler.

NM i Harstad blir langrennsdronningen siste norgesmesterskap.

– Det er vemodig, jeg må si det. Jeg har mange fantastiske NM-minner. NM er en folkefest, det er her hele ski-Norge samles, sa Johaug om hennes siste NM.

– Jeg har det så fantastisk artig. Jeg elsker å trene, jeg elsker å gå skirenn. Det er det som gjør det vondt, at jeg ikke er lei, men det er en tid for alt. Livet byr på mye mer enn ski i det store og det hele, avsluttet hun.