Frigir bilde etter Nato-styrt

Fire amerikanske soldater omkom da et fly styrtet under Nato-øvelsen Cold Response i forrige uke.

Både politiet, redningstjenesten og frivillige fra Røde Kors i Beiarn har vært inne på havaristedet Gråtådalen i Beiarn kommune hvor et amerikansk luftfartøy havarerte sist fredag.

– Skulle vært foruten

De beskriver et område hvor det ligger mye og små vrakdeler spredt over et stort område. Ulykken som har gjort sterkt inntrykk på mange som har deltatt i redningsarbeidet.

– Det er en ulykke vi alle skulle ha vært foruten og når det først skjer så er et flykrasj verre enn andre ulykker. Dette har gjort inntrykk på svært mange, sier Heidi Kløkstad, politimester i Nordland politidistrikt.

Rådmannen i Beiarn kommune Ole Petter Nybakk sier til TV 2 at ulykken har berørt et lite lokalsamfunn, og at de beklager at ulykken fant sted.

– Påvirker oss alle

Også for det norske Forsvaret har ulykken gjort inntrykk, og mandag denne uken ble de fire omkomne hedret med ett minutts stillhet inne på basen i Bodø hvor de bodde.

– Når slike ting skjer så påvirker det oss alle sammen og derfor var det riktig at vi hadde en samling for å hedre våre fire kollegaer som mistet liver på fredag, sier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

Så langt har det vært norsk politi som har ledet etterforskningen av flystyrten. Men amerikanske myndigheter har varslet at de ønsker å ta over.