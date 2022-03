Olena Zelenska: – Jeg er på en hemmelig adresse i Kyiv

I et ferskt intervju med den franske avisen Le Parisien snakker den ukrainske førstedamen Olena Zelenska om situasjonen hun befinner seg i.

Under starten av den russiske invasjonen av Ukraina uttalte president Volodymyr Zelenskyj at han var russernes mål nummer en.

– Mål nummer to er min familie, sier han.

Sammen har paret to barn, sønnen Kirill (9) og datteren Aleksandra (17).

Førstedamen forteller til den franske avisen at hun fremdeles befinner seg i Kyiv.

– Jeg oppholder meg på en hemmelig adresse, sier hun.

Alt tyder på at også barna hennes er med henne. Datteren har allerede spilt inn flere videoer på sosiale medier, og førstedamen har tidligere uttalt hvor viktig det er for henne å være nær barna sine.

VALENTINES: Her er ekteparet Zelenskyj sammen på valentinsdagen 14. februar i år, bare dager før invasjonen startet. Foto: Volodymyr Zelenskiy / privat

Gråter

Videre forteller førstedamen til avisen at hun er svært preget av krigen som herjer like rundt henne.

– Når jeg ser ofrene, gråter jeg. Døde barn, familier som skytes eller de som begraves i sine egne hjem. Det er vanskelig å beholde roen, sier hun.

Videre forteller hun at hun kjenner på en stigende panikk.

– Panikken kommer krypende når jeg ikke vet hva jeg skal gjøre. Det ukrainske folk og jeg selv vet godt hva vi må gjøre. Vår plan er å beskytte Ukraina, og vinne krigen, sier hun.

Zelenska forteller at hun daglig ringer og sender meldinger til familiemedlemmer, for å høre om de fremdeles er i live.

– Når meldingene markeres som lest, er det et håp om at det er dekning og de er i live, og det er gode nyheter under en krig, sier hun.

Hylles

Zelenskas ektemann, Volodymyr Zelenskyj har blitt hyllet for sitt lederskap etter at invasjonen brøt ut.

Zeleska har tidligere uttalt at ektemannen stadig holder seg rolig, til tross for den pressede situasjonen han befinner seg i.

Førstedamen har også delt politiske budskap via sosiale medier siden invasjonen brøt ut.

I et innlegg tidligere i mars tok hun til ordet for at Nato skulle etterkomme ønsket om flyforbud over Ukraina.

– Hvis vi ikke stopper Putin, som truer med atomkrig, vil det ikke være noe trygt sted i verden for noen av oss, skrev Zelenska.