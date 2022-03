Slår alarm om barn og unge: – Vi ser tre tydelige utfordringer

Presset på den psykiske helsehjelpen til barn og unge er ikke blitt mindre etter to år med pandemi. Det får store konsekvenser for pasienter og pårørende, ifølge Ukom.

Det skriver Statens undersøkelseskommisjon for helse- og ungdomstjenesten (Ukom) i en pressemelding torsdag.

– Flere barn og unge har fått et økt behov for psykisk helsehjelp, og presset på tjenestene kan utfordre pasientsikkerheten, heter det i pressemeldingen.

I fjor viste tallene en økt pågang av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk i de yngre aldersgruppene.

– Dette har fortsatt, samtidig som tjenestene beskriver en utvikling med blant annet flere med skolevegring, selvskading og rus, økning i henvisninger med spørsmål om ADHD, sier direktør i Ukom Pål Iden.

Det er også økt pågang av slitne pårørende, ifølge Iden.

Tre hovedutfordringer

Ukom skriver at de ser tre tydelige hovedutfordringer knyttet til det psykiske helsetilbudet for barn- og unge.

– Etterslepet har truffet spesialisthelsetjenesten, kommunene og lavterskeltilbudene. Dette skaper økt ventetid.

Ifølge Ukom er helsetjenesten heller ikke rigget for å håndtere komplekse psykiske utfordringer.

– Det er et gap mellom helsetilbudet til barn og unge i kommunene og tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Dette ble forsterket gjennom pandemien. Kommunene ikke er rigget til å håndtere de komplekse utfordringene som det nå er mer av, skriver de i pressemeldingen.

Det er også økende prioriteringsutfordringer i kommunene.

– For kommunen er det nå et dilemma at økt behov for helsehjelp kan gå på bekostning av forebyggende arbeid.

Fare for pasientsikkerheten

Utfordringene knyttet til det psykiske helsetilbudet vil resultere i stor fare for pasientsikkerheten, ifølge Ukom.

– Det vik bli et økt press på tidlig utskrivning, mindre tid til hver pasient, lengre ventetid på behandling, manglende tilgang på rett kompetanse, mindre fleksibilitet i tilbudet, dessuten mindre ressurser til ettervern, foreldreveiledning og støtte, sier Iden.