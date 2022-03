Setter opp renta – og varsler ytterligere syv renteøkninger før 2024

Torsdag formiddag bekrefter Norges Bank at styringsrenten settes opp fra 0,5 prosent til 0,75 prosent.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet begrunner renteøkningen med at aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter.

– Sysselsettingen har steget videre, og kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå.

Sentralbanken peker på at krigen i Ukraina skaper usikkerhet om den økonomiske utviklingen, men viser til utsikter til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter.

– Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Venter rente på 2,5 prosent

En høyere styringsrente er nødvendig for å stabilisere inflasjonen, ifølge komiteen.

– Økte renter vil bidra til å dempe presset i norsk økonomi, men det er utsikter til at sysselsettingen vil holde seg høy. Usikkerhet om den økonomiske utviklingen og hvordan husholdningene vil tilpasse seg et høyere rentenivå, tilsier at renten økes gradvis.

Blir det utsikter til mer varig høy prisvekst, varsler Norges Bank at renten kan bli satt raskere opp.

– Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport og innebærer at renten øker til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år.

Dette betyr at Norges Bank varsler ytterligere syv rentehevinger i 2022 og 2023.

Lurt med fastrente?

Kort forklart er styringsrenten den renten som bankene får på sine innskudd i Norges Bank. Det å gjøre endringer i styringsrenten er et av de viktigste virkemidlene Norges Bank har for å kontrollere norsk økonomi, og det påvirker også deg direkte.

Særlig blir du påvirket dersom du har eller tenker å ta opp boliglån. Noe av det som er mest merkbart for nordmenn når styringsrenten heves, er nemlig at boliglånet blir dyrere.

Danske Bank har den siste tiden opplevd stor pågang fra kunder som vurderer å binde renten på sitt boliglån.

– Pågangen når det gjelder spørsmål om fastrente er større enn normalt. Årsaken er etter all sannsynlighet ventede renteøkninger i kombinasjon med usikkerhet rundt økte priser på mat, drivstoff og strøm, sier leder for personmarkedet i Danske Bank, Aleksander Dahl.

Fastrente på boliglånet vil som regel ikke lønne seg økonomisk, ettersom bankene allerede tar høyde for at renten skal stige.

Fastrente vil imidlertid gi større forutsigbarhet.

– Enkelte er bekymret for økonomien sin, og har behov for større kontroll og sikkerhet for sin økonomiske fremtid, sier Dahl.

– Ikke tro du slår markedet

Tall fra Danske Bank viser at 10 prosent av de som har boliglån har fastrente på hele eller deler av lånet.

Forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Det forventes at Norges Bank kommer til å sette opp renten ytterligere tre ganger til i 2022. Ønsker man større forutsigbarhet med hensyn til hva man betaler hver måned i renter og avdrag, kan det være verdt å ta en vurdering på om fastrente på hele eller deler av eget lån kan være en god løsning, sier forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank.

– Det er imidlertid viktig at man ikke går for en slik avtale primært i den tro at man skal «slå markedet», men at man binder renten for å få en mer forutsigbar økonomi, sier Olsen.

– Prut på renten eller bytt bank

Kommunikasjonssjef Carsten Pihl i Huseierne tror torsdagens renteøkning isolert sett ikke er noen stor bekymring for de aller fleste.

– For et vanlig lån på to millioner kroner øker utgiftene med omtrent 300 kroner i måneden, eller nesten 4000 kroner i året. Men denne renteøkningen er den tredje i rekken, og det kommer antakelig minst en renteheving til før sommeren, sier Pihl.

Da har renten til sammen gått opp ett prosentpoeng siden rentehevingene startet i fjor høst.

Kommunikasjonssjef i Husierne, Carsten Pihl. Foto: Christiane Y. Vibe/Huseierne

– Et prosentpoengs økt rente vil gi rundt 15.000 kroner i økte låneutgifter hvis man har et vanlig lån på to millioner kroner. Og det er bare frem til sommeren. Det vil antakelig komme renteendringer etter sommeren også, og det innebærer ytterligere noen tusenlapper i økt rentekostnad per år.

Huseierne anbefaler folk å følge med på hva banken gjør og være en aktiv bankkunde.

– Prut på renten eller bytt bank, er Pihls klare råd.

Endringer i styringsrenten har gjerne innvirkning på boligmarkedet, ettersom folks mulighet til å ta opp og betjene lån endres. Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier boligmarkedet og boligprisene stadig er preget av sterk etterspørsel fra nordmenn med høy kjøpekraft.



– Dagens rentebeslutning og varsel om kommende rentehevinger kan bidra til å få ned temperaturen i boligmarkedet. De som kjøper bolig i et hett marked bør ta høyde for at bo- og levekostnader kan øke betydelig i tiden som kommer, sier Geving.