TV 2 erfarer: Stoltenbergs periode som Nato-sjef blir forlenget med ett år

Etter det TV 2 erfarer forlenges Jens Stoltenbergs rolle som generalsekretær i Nato med ett år.

I forkant bekreftet Støre til TV 2 at han støtter en forlengelse dersom de allierte blir enig om det.

– Det vi har sett opp mot dette toppmøtet, er at de allierte anerkjenner den jobben Stoltenberg har gjort som generalsekretær i Nato. Norge deler denne anerkjennelsen, sier Støre.

Statsministeren sier videre at han har diskutert saken med Stoltenberg og formidlet sin støtte.

– Om dette blir tatt opp på møtet i dag, tror jeg ikke det blir noen stor debatt. Jeg opplever at dette er en holdning som de fleste deler. Om det er enighet om en forlengelse, kommer Norge til å støtte det, sier Støre.

STØTTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at Norge vil stille seg bak en beslutning om forlengelse av Stoltenberg som Nato-sjef. Foto: Kenzo Triboullard / AFP

– Opp til alliansen

Selv sa Nato-generalsekretæren at det er opp til de 30 lederne å bestemme om han skal fortsette i jobben eller ei.

– Jeg overlater den avgjørelsen til de 30 lederne. Jeg har ikke ytterligere å tilføye, sa Jens Stoltenberg torsdag morgen.

Både Støre og Stoltenberg er på plass i Brussel i anledning Natos ekstraordinære toppmøte. På agendaen står økt militært nærvær i øst, Kinas rolle i konflikten og økt støtte til Ukraina.

KAN BLI TEMA: Stoltenbergs periode som generalsekretær kan bli tema på møtet torsdag. Foto: Kenzo Tribouillard / AFP

Press på Stoltenberg

Stoltenberg har opprinnelig stillingen som generalsekretær i Nato fram til 30. september. Etter det skal han etter planen tiltre som sentralbanksjef hjemme i Norge.

En sentralt plassert kilde i Nato sier til NTB at det har vært et jevnt press på at Stoltenberg fortsetter som generalsekretær hele tiden, også etter at han fikk jobben som sentralbanksjef i Norge. Presset har særlig økt etter at Russland invaderte Ukraina.