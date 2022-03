Stoltenberg: Derfor møter Putin mer motstand enn forventet

På vei til det ekstraordinære toppmøtet i Brussel, ble Stoltenberg spurt om hvordan han vurderer Putins mentale helse.

– President Putin har gjort en stor feil, og det var å starte en krig med et uavhengig, suverent land. Han har underestimert styrken og motet til det ukrainske folket og det ukrainske militæret. Derfor møter de mye mer motstand enn de forventet, sier Stoltenberg.

Krigshandlingene til Russland vil være tema under møtet torsdag.

– Vi trenger å adressere handlingene til Russland. Derfor har vi økt støtten til Ukraina, og derfor har vi økt antall natostyrker i øst, sier Stoltenberg.

Støre: – Uakseptabelt

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er også på plass i Brussel. Han sier i forkant av toppmøtet at de kommer til å gjøre det tydelig for Putin at et angrep et Nato-land kommer til å få store konsekvenser.

– Det er en bekymring, men vi må bare gjøre det klart at dette er uakseptabelt. Alliansen står samlet og samarbeidet er svært solid, sier Støre til pressen.

I et intervju med TV 2 kaller han Russlands krigshandlinger historiske.

– Dette angrepet som Russland har gjort er helt ekstraordinært i europeisk historie. Vi står sammen om reaksjonene mot å gå til en fullskala ødeleggelseskrig, sier Støre til TV 2.

PÅ PLASS i BRUSSEL: Støre kaller krigshandlingene til Russland historiske. – Vi står sammen om reaksjonene mot å gå til en fullskala ødeleggelseskrig, sier Støre til TV 2. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Denne krigen utsletter bygninger, dreper mennesker og driver millioner på flukt, sier han videre.

– Natos viktigste oppgave er å markere overfor allierte og naboer at de skal være trygge, sier Støre.

Fordømmer bruk av kjemiske og biologiske våpen

En rekke toppledere har den seneste tiden uttalt at bruk av kjemiske eller biologiske våpen kommer til å få store konsekvenser for Russland.

Også Støre understreker dette, men vil ikke si noe om hva disse konsekvensene eventuelt vil være.

– Vi kommer til å gjøre det svært tydelig at det er helt uakseptabelt. Hva disse konsekvensene kommer til å være gjenstår å se, det gjelder å tenke seg svært nøye om.

Russland har gjentatte ganger truet med å ta i bruk kjemiske og biologiske våpen.

Dette står på agendaen

Stoltenberg forventer at Nato-medlemslandene vedtar på krisemøte torsdag å utplassere fire nye stridsgrupper i Romania, Bulgaria, Ungarn og Slovakia. Det betyr at NATO kommer til å ha åtte stridsgrupper totalt.

Etter det TV 2 erfarer kommer Natos ledere til å komme med en innstendig bønn til Kina om å havne på riktig side under denne konflikten.

Nato-allierte har uttrykt bekymring for at Kina kan beslutte å gi materiell støtte til Russland, sa Stoltenberg under en pressekonferanse onsdag.

– Jeg forventer at lederne ber Kina leve opp til sitt ansvar som medlemmer av sikkerhetsrådet og tar avstand fra Russlands krigsforing og støtter resten av verden i å be om en fredfull ende på krigen.