Zelenskyj til Sverige: – Alle Russlands naboer er i fare

– Gult og blått er ikke bare Ukrainas farger, det er også Sveriges farger. Disse fargene står for frihet, rettferdighet og at alle er like mye verdt.



Slik innledet Zelenskyj sin videotale direkte fra Kyiv.

– Jeg er svært takknemlig for Sveriges støtte gjennom denne mørke måneden. Russland har bestemt seg for å plyndre, utvide grenser og drive millioner av mennesker på flukt. Alle Russlands naboer er i stor fare, også dere, fortsetter han.

Han understreker at Ukraina ikke bare kjemper for sin egen sikkerhet, men hele Europa, og viser til at Ukraina har vist at de fortjener å være fullverdige medlemmer av EU.

Samtidig hevder han at Russland allerede har diskutert hvordan en okkupasjon av Gotland, Sveriges største øy, hadde sett ut.

Ber om hjelp

Han oppfordrer samtidig Vesten til å utvide sanksjonene mot Russland ytterligere.

– Den eneste måten det kan bli fred på er å tilføre ytterligere sanksjoner mot Russland. All handel må stoppes opp, sier Zelenskyj.

Den Ukrainske presidenten ber også Sverige om hjelp til å gjenoppbygge landet.

– Ukraina var vakkert en gang. Og vi skal bestå! Jeg håper Sverige vil hjelpe oss med å bygge opp landet igjen. For den dagen kommer, og jeg er sikker på at ukrainske flyktninger kommer til å komme tilbake så fort Russland forlater landet vårt, sier Zelenskyj.

– Det er på tide å snakke sammen

Representantene ved Sveriges Riksdag sto oppreist for å vise solidaritet med Ukraina i forkant av videotalen. Både presidenten og Ukrainas ambassadør i Sverige fikk stående applaus under møtet.

Flere nordiske land står for tur

Nasjonalforsamlingens leder, Andreas Norlén, uttrykte onsdag sin takknemmelighet for Zelenskyjs tale.

– Jeg er beæret over at Ukrainas president ønsker å tale til Riksdagen midt i en brennende krig. Riksdagen har vedtatt unike støttetiltak for Ukraina og står fortsatt bak landets kamp for sin frihet, sa Norlén.

Det neste nordiske landet som står på presidentens liste, er Danmark. Tirsdag neste uke, 29. mars, skal han etter planen tale til Folketinget.

Ifølge NRK er også Norge på listen, og Zelenskyj skal være klar for å tale til Stortinget. Ambassaden jobber med det praktiske rundt møtet. Det er ennå ikke klart når dette eventuelt skal skje.