Bekreftet: Hegerberg gjør comeback på landslaget: – Føles utrolig godt å komme hjem

Se Hegerbergs videohilsen i vinduet øverst!

Like før landslagets pressekonferanse la Ada Hegerberg ut dette bildet i en story på Instagram. Foto: Skjermdump, Instagram

TV 2 kunne onsdag melde at Ada Hegerberg gjør comeback på landslaget etter nesten fem års pause.

Torsdag morgen ble det bekreftet da landslagstroppen til de kommende VM-kvalifiseringskampene mot Kosovo og Polen i april ble offentliggjort på en pressekonferanse. Tilstede var fotballpresident Lise Klaveness og landslagstrener Martin Sjøgren.

– Ada Hegerberg er velkommen tilbake til oss i A-kvinner. Det utrolig kjekt å kunne sitter her å presentere Ada, særlig på grunn av situasjonen som er og som har vært og at vi får alle vår beste spillere tilgjengelig igjen. Nå er vi der vi faktisk kan si at alle de beste spillerne er tilgjengelig og det gleder vi oss masse over, sier Sjøgren.

Hegerberg: – Utrolig godt å komme hjem

Sjøgren bekreftet overfor TV 2 at han tidlig denne uken fikk vite at Hegerberg hadde bestemt seg for å returnere til landslaget.

– Hei, Norge! Long time no see. En liten melding fra meg for å meddele at jeg er tilbake. Det føles utrolig godt å komme hjem og tilbake til laget, sier Hegerberg selv i en videohilsen under pressekonferansen.

Hegerberg har ikke spilt for Norge siden hun trakk seg fra landslaget i etterkant av fotball-EM i 2017.

Hegerberg la også ut dette bildet av Ullevaal torsdag morgen. Foto: Skjermdump, Instagram

– Det er en prosess som har pågått over tid. Det har blitt mer intensivt den siste tiden. Prosessen har vært godt forankret inn mot kapteinsteamet, men også inn mot NFF. Det har vært en god prosess og det ser man resultatet av i dag når Ada er tilbake. sier Sjøgren.

– Den har vært ganske udramatisk. Vi hadde en skikkelig god samtale sammen i Lyon for ikke lenge siden. Det var en veldig ærlig og åpen samtale, sier landslagssjefen til TV 2.

– Jeg er stolt over å være norsk

Til fotball.no sier Hegerberg at hun ser veldig frem til å være en del av landslaget igjen.

– Det har nå gått fem år siden jeg tok avgjørelsen om å tre til side, og jeg er glad for at vi sammen med Lise og forbundet har funnet en god løsning. Jeg gleder meg til samlingen i april og EM-forberedelsene, til å bidra så mye jeg kan på laget, samt å kjempe videre for likestilling, både på og utenfor banen. Jeg ønsker å gjøre min del for at vi når våre mål, og inspirere både unge jenter og gutter over hele landet. Nå kan jeg endelig gjøre det med flagget på brystet igjen, sier Hegeberg.

– Jeg er stolt av å være norsk, det har jeg alltid vært, og jeg er veldig stolt over å skulle bære den norske drakten igjen. Vi ses snart, fortsetter hun.

Sjøgren: – Ada har ikke stilt noen krav

Sjøgren forteller at han har hatt samtaler med Hegerberg, men vil ikke gå i detalj i hva samtalene har handlet om.

– Det har vært ærlige og fine samtaler. Fremfor alt har vi snakket om hvordan vi ser på fremtiden sammen, og ikke så mye på det som har vært. Den prosessen har Lise allerede tatt. Det har vært mest om Adas rolle og hvordan vi kan gjøre landslaget enda bedre.

– Etter mesterskapet i 2017 var det en ganske vanskelig situasjon for alle involverte. Vi hadde gjort et svakt mesterskap og skuffelsen var stor blant spillerne og lederne. Ada valgte da å si at hun ikke ville være med mer. Det var en ganske tøff situasjon da. Ser vi tilbake på det nå, så kunne nok ting vært gjort annerledes. Men det var en tøff situasjon å være i, sier Sjøgren om konflikten i 2017.

– Jeg føler at jeg og Ada aldri har hatt noen dårlig relasjon. Jeg har aldri følt på at relasjonen mellom oss har vært dårlig. Det var også den bekreftelsen jeg fikk da vi nå startet samtalene igjen, understreker landslagssjefen.

– Hvilke krav har Ada stilt?

– Ada har ikke stilt noen krav. Jeg kjenner ikke igjen det ordet. Da Ada trakk seg hadde hun mange tilbakemeldinger, som faktisk var veldig like tilbakemeldingene til laget for øvrig.

Klaveness: – Jevnlig dialog

Lyon-spissen var den gang ikke fornøyd med forholdene i det norske kvinnelandslaget og mente det måtte bli mer profesjonelt når det kom til blant annet arbeidsforhold og forberedelser.

Fotballpresident Lise Klaveness forteller om jevnlig dialog mellom henne og Hegerberg de siste fire årene.

– Jeg vil kanskje si at jeg i fjor høst begynte å tenke at det kunne blitt aktuelt til sommerens mesterskap. Men jeg har også tenkt at det kan være det ikke blir noe av, og det hadde også vært ok, sier Klaveness til TV 2.

– Det er veldig fint å høre Ada Stolsmo Hegerberg sitt navn i troppen. Det føles veldig godt og det føles riktig at hun skal ta på seg landslagsdrakten og ikke minst tilslutte seg troppen igjen. Det har ikke vært en god følelse at hun har stått utenfor i fem år. Det er en toppfotballsjefs jobb, en jobb jeg hadde for to uker siden, og jobbe for at alle spillerne er tilgjengelig for en landslagssjef. Det har jeg ikke klart før jeg ble styreleder, men det er en veldig god følelse å vite at Martin og laget kan mønstre sitt beste mannskap, sier Klaveness under pressekonferansen og legger til:

– Ada og jeg har hatt jevnlig dialog siden jeg startet i 2018. Dette er en spiller jeg spilte sammen med i en kort periode, jeg er 100 år eldre, men vi rakk en overgang. Vi har hatt en jevnlig dialog, men det har ikke vært noe resultatfokus fra min eller NFFs side. Det har vært en viktig del av jobben for en toppfotballsjef.

Hun beskriver Hegerbergs innspill da hun forlot landslaget som noe som har bidratt til en positiv endring i NFF.

– Det har vært en push. Det er ikke alltid lett å få de tilbakemeldingene, vi synes jo vi gjør så godt vi kan. Men når vi får fordøyet det så pusher det oss videre, sier Klaveness.

– Jeg har hatt en grei posisjon i dette. Jeg var ikke involvert i saken i 2017, så for meg har det vært helt greit. Det er ikke meg det har vært vanskelig for. Det har vært veldig gode samtaler som har blitt mer og mer konkrete, sier fotballpresidenten og understreker at hun har full respekt for valget Hegerberg tok om å trekke seg fra landslaget:

– Enhver spiller har lov til å ikke spille på et landslag. Det er en risikabel virksomhet å drive med toppfotball og det er lov å trekke seg fra et landslag. Da skal man takke av den spilleren på en god måte og det kunne og kanskje burde NFF tatt imot på en annen måte den gangen.

– For det første er det en stor seier for norsk fotball. Vi er ikke en bedre fotballnasjon enn at vi trenger at de aller beste ønsker å spille for Norge. Ada har en enorm aura, hun har vært et stort forbilde ikke bare for norske barn, men for unge jenter verden over. Hun har stilt tydelige krav og vært klar på at hun ønsker å bli verdens beste fotballspiller. Jeg tror det er viktig at vi også nå ser kvinnelige fotballspillere som tør å snakke høyt om ambisjonene sine og tør å si at de skal bli best, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Vi har nå to spillere som kan være ledestjerner med tanke på rekrutering av kvinnelige fotballspillere i mange år fremover, sier Mina Finstad Berg og sikter til Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg.

– 100 prosent klar til å spille

Hegerberg var ute i nærmere to år etter en korsbåndsskade hun pådro seg i januar 2020. Hun gjorde comeback i oktober 2021 og har scoret en rekke mål siden comebacket.

– Hun er 100 prosent klar til å spille. Men jeg vet at de tar hensyn til henne i Lyon fortsatt. Det er ganske naturlig når man har vært ute med en alvorlig skade så lenge. Vi får en Ada Hegerberg som er tilbake for fullt. Det skal bli veldig fint å jobbe med Ada igjen, sier Sjøgren til TV 2.