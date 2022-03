Krigen i Ukraina har for lengst fått konsekvenser for verdens bilproduksjon. I Tyskland og Tsjekkia har bilfabrikker stoppet opp, fordi de ikke lenger får viktige deler fra underleverandører i Ukraina.

I Russland er situasjonen dramatisk. Hos Lada er det bråstopp, fordi de ikke lenger får deler fra vest. Og de utenlandske bilprodusentene som har fabrikker i landet, har stengt ned, en etter en.

Unntaket har vært Renault. De har en betydelig produksjon i Russland, i tillegg til at de er storeier av AvtoVAZ, som produserer Lada. Og Renault har helt tydelig vegret seg for å ta drastiske valg.

Ekstra kinkig

Det endret seg imidlertid i går. Da talte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj til parlamentet i Frankrike og ba politikerne presse på for at alle franske selskaper skal trekke seg ut av Russland. Renault ble fremhevet som et eksempel her, med oppfordring til global boikott hvis de ikke responderte.

Det som gjør saken ekstra kinkig for Frankrike, er at den franske staten har en eierandel i Renault på 19,73 prosent. Samtidig eier Renault 69 prosent av AvtoVAZ. Resten av aksjene er på russiske hender.

Ukraina-krigen stopper produksjonen av elbiler

Crossoveren Captur er blant bilene Renault bygger i Russland, i tillegg til modellene Duster, Arkana og Terrano fra søstermerket Nissan.

45.000 ansatte i Russland

Etter talen til Zelenskyj må det imidlertid ha vært hektisk aktivitet. Bare timer senere, gikk Renault med en melding om at de stopper all aktivitet i Russland umiddelbart. Dessuten at de skal vurdere sin fremtid i AvtoVAZ. Renault var også tydelige på at dette ville få konsekvenser for økonomien og estimerte at driftsmarginen deres i 2022 vil synke fra 4 til 3 prosent.

Russland er nemlig et svært viktig marked for den franske bilprodusenten. Ingen andre vestlige bilprodusenter har en så stor andel av salget sitt i Russland. Det russiske markedet er det nest største for Renault, bare slått av Frankrike.

8 prosent av inntektene deres kommer fra Russland. Slår vi sammen Renault og AvtoVAZ, har de to rundt 30 prosent av bilmarkedet i Russland. Til sammen har de rundt 45.000 ansatte i landet.

Derfor forsvant Lada fra Norge

De siste årene har Lada vært gjennom en omfattende utvikling, blant annet med mye ny teknologi fra Renault. Foto: NTB Scanpix

Ligger an til at salget stuper

Nå er det uklart hva eierandelen i AvtoVAZ er verdt, om noe. Uavhengig av eiersituasjonen, er det ventet at selskapet vil få store problemer de kommende årene. De vestlige sanksjonene betyr bråstopp i deletilgang, dessuten er det sannsynlig at det meste av utenlandsk arbeidskraft og ekspertise vil forsvinne.

I tillegg til dette ligger det an til at nybilsalget i Russland vil stupe, på grunn av krisen i økonomien. Dermed ligger det an til tøffe tider for alle som driver med bil i landet i årene fremover.

LES MER: Russlands største bilmerke må stoppe produksjonen

Video: Visste du at denne bilen kommer fra Kina?