Trønder vant 55 millioner: – At det går an

En mann fra Trøndelag kunne avslutte onsdagskvelden som multimillionær etter han prikket inn 6+1 rett i Vikinglotto.

Han vant hele 55.342.250 kroner, skriver Norsk tipping i en pressemelding.

Mannen satt og rettet vinnerkupongen, og hadde bare kommet halvveis da Norsk Tipping slo på tråden.

– Er det sant? spurte mannen, ifølge pressemeldingen.

– At det går an. Det er helt ufattelig. Jeg kjenner det går rundt oppi hodet her nå, sa trønderen, som la til at han trengte litt tid på å la premien synke inn.

Det ble også en norsk mann som vant andrepremien. En mann fra Rogaland vant 3.917.930 kroner.