Svært lovende resultater i studie av p-pille for menn

Det ventes at pillen går videre til test blant mennesker innen året er omme. Funnene i studien blir presentert på vårmøtet til American Chemical Society.

Helt siden p-pillen for kvinner ble utviklet på 50- og 60-tallet, har forskere vært ute etter et lignende alternativ for menn, ifølge Abdullah al Norman, som er avgangsstudent ved University of Minnesota og skal legge fram arbeidet.

– Flere studier har vist at menn er interesserte i å dele ansvaret for prevensjon med sine partnere, sier han.

Men inntil nå har det kun vært to alternativer: kondomer eller sterilisering. Og det sistnevnte inngrepet er dyrt og ikke alltid vellykket.

P-pillen for kvinner bruker hormoner for å forstyrre menstruasjonssyklusen, og tidligere forsøk på å utvikle en ekvivalent for menn har rettet seg mot å begrense det mannlige hormonet testosteron.

Problemet med dette var at det forårsaket bivirkninger som vektøkning, depresjon og høyere kolesterolnivåer, som utgjør risiko for hjertesykdommer.

Kvinnenes p-pille har også bivirkninger, blant dem økt risiko for blodpropp, men siden alternativet til prevensjon er å risikere å bli gravid, velger likevel mange å bruke p-pillen.