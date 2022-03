Skøytejentene har millioner av likes og er superpopulære i sosiale medier

Da Ane By Farstad fikk 2,3 millioner visninger av en video på TikTok, fikk fenomenet stor oppmerksomhet i media. Nå er de norske jentene superpopulære både på Instagram og TikTok.

– Vi jobber med dette hele tiden. Det går i bilder og video. Det er en fin måte å få oppmerksomhet rundt vår sport på, forteller jenta som gikk fra friidrett til skøyter for få år siden.

Victoria Keltie Sætersdal (21) fra Bergen Skøyteklubb ble nummer tre i sammendraget i allroundklassen i NM sist helg. Hun har nesten 80.000 følgere på Instagram. Og det øker hver dag. Sætersdal forteller:

– Vi har mye trening som gir muskler i spesielt rumpe og lår. Vi får en fin kropp og siden vi også går i trikoter, kan det bli fine bilder. Vi har vært en glemt sport for mange, men målet vårt er at det skal bli flere jenter som går på skøyter, sier hun.

MANGE FØLGERE: Victoria Keltie Sætersdal har nesten 80 000 følgere på Instagram. Foto: Lasse Evensen.

Årets norske mester på både 1000 meter og 1500 meter, Amalie Haugland (18), også hun fra Bergen, har 60.000 følgere på Instagram og enda flere på TikTok.

– Vi synes jo det er morsomt å være på sosiale medier. Der går med mye tid på å filme samt ta bilder. Skøytemiljøet for kvinner er lite, men det er en veldig fin idrett og vi skulle ønske vi var flere. Det er tydelig at dette får oppmerksomhet siden vi får mange spørsmål fra ungdommer som synes det ser spennende ut. Vår generasjon bruker sosiale medier. For vår del er dette naturlig. Det kan vi utnytte positivt, sier Haugland.

Nederlandsk profil startet det

Nederlandske Jutta Leerdam begynte. Hun har i dag flere millioner følgere både på Instagram og TikTok og har blitt et nettfenomen.

– Vi syntes det var en god idé. Selv om jeg ikke på langt nær har så mange følgere som henne, ser jeg jo at dette er fint for sporten vår, sier årets norske mester i allround, Marte Bjerkreim Furnee (18) fra Asker Skøyteklubb.

STARTET TREND: Jutta Leerdam har flere millioner følgere på sosiale medier. Foto: Geir Olsen

Etter at 17-åringen Aurora Løvås ledet etter tre distanser i samme mesterskap, var Furnee overlegen på 5000 meter og vant sammenlagt. Med det ble det laurbærkrans og æresrunde i Sørmarka Arena sist helg.

– Jeg ser ikke noe spekulativt i at vi legger ut bilder av oss på isen i tett ettersittende trikoter – selv om noen skulle mene noe om det. Vi er opptatt av å få flere til vår sport. Hvis aktivt bruk av sosiale medier med bilder og video kan bidra til dette, er det bare bra, sier Furnee.

Må treffe målgruppen

En av de fremste ekspertene på bruken av sosiale medier i Norge, mediarådgiver Lasse Gimnes i Gimcom, sier:

– Sosiale medier er en fin plattform men for at den skal fungere kommersielt, er det viktig at de når de rette målgruppene. Brukes dette riktig, vil sponsorer kunne benytte seg av jentene i reklameøyemed.

– For å rekruttere jenter til skøytesporten, er jentene avhengig av å nå den yngre målgruppen – og da fortrinnsvis i Norge. Dersom de har mange utenlandske følgere, er jeg usikker på virkningen. Men uansett er det jo imponerende tall de kommer opp med, sier Gimnes.

Håkon Dahl er generalsekretær i Norges Skøyteforbund. Han sier at jentene gjør en viktig jobb for skøytesporten.

– Dette er bra for rekrutteringen. Målet vårt er jo at flere skal gå på skøyter. Jentene er flinke. De jobber hele tiden med bilder og video. Det er jo på TikTok, Instagram og Snapchat man finner de unge potensielle, sier han.