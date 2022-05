Til TV 2: Kjelling har fått nei – Wille ønsket som ny landslagssjef

Etter at Christian Berge valgte å gi seg, startet jakten på en ny landslagssjef for de norske Håndballgutta.

11.mars la Norges Håndballforbund ut stillingen med søknadsfrist 9.april.

Nå kan TV 2 fortelle at en av de heteste kandidatene til landslagssjefjobben, Kristian Kjelling, har fått vite at det ikke blir han som får jobben.

– Jeg kan bekrefte at jeg har fått beskjed om at jeg ikke får jobben. Utover det har jeg ikke noe mer kommentar om prosessen, sier Kjelling til TV 2.

Kjelling søkte på jobben og har sagt at han var interessert i å trene Norge.

– Alle trenere har en drøm om å trene landet sitt, men det er slett ikke noe problem at jeg ikke får jobben nå. Jeg har det kjempebra i Drammen og har kontrakt til 2025. Så det er ikke noe problem, sier nåværende DHK-trener.

Onsdag morgen erfarte NRK at Jonas Wille er kandidaten Norges Håndballforbund går for. TV 2 vet at dette stemmer, men at det gjenstår noen formaliteter fordi han må kjøpes ut av kontrakten han har med IFK Kristianstad.

Wille har tidligere bekreftet at han søkte på stillingen.

– Med tanke på de kriteriene de har lagt til grunn som at landslagssjefen skal være skandinavisk, lønnsnivå og lignende, er det et trygt valg å gå for Wille, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Utifra hva jeg vet, så har han gjort et veldig godt inntrykk på spillergruppa den korte perioden han har vært inne på landslaget, legger Svele til.

Arvtageren etter Berge

Under Golden League fortalte Berge til TV 2 hvem han mener bør være hans arvtager:

– Jeg har jobbet veldig bra med Jonas (Wille). Han er dyktig og han har en ledelsesstil som jeg liker veldig godt og kunnskapen er så absolutt til stede, sa Berge til TV 2.

Jonas Wille ble ansatt som Berges assistent i oktober 2021 og har en bred erfaring som trener. I åtte år trente han Haldens herrelag og tok de fra 1.divisjon til Eliteserien. Etter et kort opphold i Midtjylland signerte han i 2018 for Skövde hvor han året etter ble kåret til årets trener i Sverige. Han rakk også en tur innom Mors-Thy i Danmark og Kristianstad i Sverige, før han tiltrådte som norsk landslagsassistent.

Spillerne på landslaget skulle bli tatt med på råd og var tydelige overfor forbundet på hva de ønsket seg. Til TV 2 i mars fortalte Christian O`Sullivan hva spillergruppa så for seg i en ny landslagssjef.

– Det som har fungert for oss er typer som Christian (Berge), Børge (Lund), Jonas (Wille) og Glenn (Solberg). Vi håper at det blir en skandinav som tar over og som har litt lik filosofi som de, sa O`Sullivan.

Han bekrefter at de er tatt med på råd i prosessen.

– Jeg håper ikke at det blir for ulikt og ikke noe alt for revolusjonerende, sa Kristian Bjørnsen.