Den norske delegasjonen er på plass i Los Angeles

Den norske delegasjonen er nå på plass i det 1000 kvadratmeter store «Rockstar House» – bare et steinkast unna Hollywood Boulevard.

Villaen hadde en prislapp på 33 millioner dollar, noe som tilsvarer rundt 293 millioner kroner, da det ble solgt i 2018. Den har både svømmebasseng, bar og soverom med panoramautsikt.

Her har de natt til torsdag norsk tid hatt en presseshoot i oppladningen til Oscar-helgen.

UTSIKT: Renate Reinsve, her fotografert ved svømmebassenget i villaen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Natt til onsdag norsk tid gjestet Renate Reinsve det amerikanske talkshowet «The Late Late Show With James Cordon» sammen med popstjernen Olivia Rodrigo. Her fortalte hun at «viben til antrekket» hun skal gå for på søndag er kul, «badass», «chic».

Den norske filmen som Reinsve har hovedrollen i, «Verdens verste menneske», er nominert til to av prisene – «beste originalmanus» og «beste internasjonale film».

PRESSESHOOT: Natt til torsdag norsk tid hadde stilte den norske delegasjonen opp på en presseshoot i villaen de bor i. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Sist en norsk film var nominert til den gjeve statuetten for beste internasjonale film var i 2012. Den gang var det «Kon-Tiki» som var Norges store håp.

«ROCKSTAR HOUSE»: Villaen den norske delegasjonen bor i er på over 1000 kvadratmeter, med utsikt over Los Angeles. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

«Verdens verste menneske» har fått stor internasjonal anerkjennelse, og var blant annet nominert til BAFTA i kategoriene «beste ikke-engelskspråklige film» og «beste manus». I tillegg ble hovedrolleinnehaveren, Renate Reinsve, nominert til «beste kvinnelige skuespiller» for sin prestasjon.

Prisutdelingen gikk av stabelen den 13. mars, men Norges bidrag stakk dessverre ikke av med seier i noen av kategoriene.

