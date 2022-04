Johanna Grønneberg Mesa har blitt mamma for andre gang

TV-profilen og journalisten Johanna Grønneberg Mesa (42) har blitt mamma for andre gang.

Har fått en sønn

Fra før av har TV-profilen datteren Savannah Kaney Vincentdatter Mesa (11), sammen med Vincent Pryme, og på onsdag ble de foreldre til en liten sønn, som har fått navnet August Andresen Kaleo Mesa.

Til God kveld Norge, forteller Gronneberg at alt står bra til med både mor og sønn.

I forbindelse med hennes første graviditet i 2012 lagde hun TV-serien «Johanna: Prosjekt baby», der seerne fulgte Grønneberg gjennom svangerskapet.

Johanna Grønneberg Mesa (41) bekrefter til God kveld Norge at hun har fått sitt andre barn.

Da Grønneberg delte gladnyheten om at hun var gravid igjen, refererte hun til TLC-programmet.

– Lag en ny sesong, sa de. Nei, for da må vi lage en ny baby også, sa vi. Ok, så lag en ny baby! Ok, skrev Grønneberg under Instagram-innlegget etterfulgt av «#wearepregnant».

Flere mislykkede forsøk

Grønneberg sa til TV 2 i oktober at de prøvde å bli gravide flere ganger uten hell, før de lykkes denne gang.

– Vi har mistet flere ganger tidligere og trodde vel kanskje at løpet var kjørt. Men så kom dette litt overraskende, men samtidig veldig etterlengtet, sa TV-profilen til God kveld Norge.

Hun la også til at hun trodde det kom til å bli uvant å bli forelder igjen, etter at hun fødte sitt første barn i 2012.

– Det skal bli veldig bra å bli en til, samtidig så er det nesten som å bli foreldre for første gang på ny, fordi det er jo ni år siden sist. Savannah gleder seg veldig til å bli storesøster, sa Grønneberg i høst.

Gjorde comeback

Grønneberg studerte journalistikk og TV-produksjon i utlandet og bor for øyeblikket i Orange County i California.

Hun har vært programleder både i Norge og USA, der hun har bodd store deler av livet.

Hun har blant annet vært reporter for en nyhetskanal i Nord-Dakota og ble senere programleder for den amerikanske TV-kanalen MTV. Der ble hun i ti år.

I 2019 gjorde hun et comeback på norsk TV da hun deltok på «Farmen kjendis».