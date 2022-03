Storebrand får kritikk av Finanstilsynet

– Finanstilsynet har gjennomført et begrenset tilsyn knyttet til Verdipapirfondet Storebrand Kort Kreditt IG og Verdipapirfondet Storebrand Kreditt. Finanstilsynet påpeker i rapport etter tilsynet at fondenes historiske resultater har vært fremstilt som betydelig bedre enn hva de i realiteten er og at informasjonen til dels har vært egnet til å villede, heter det i en pressemelding fra tilsynet.

Storebrand Asset Management viser ifølge et brev i saken til at de for Verdipapirfondet Storebrand Kreditt har besluttet å fjerne sammenligningen for historisk avkastning for perioden fram til fondets referanseindeks ble endret i oktober 2020.

Finanstilsynet tar «til etterretning at foretaket har iverksatt avhjelpende tiltak ved å fjerne sammenligningen mot den tidligere referanseindeksen i fondets nøkkelinformasjon, samt å innta en setning om at fondet ikke hadde en representativ referanseindeks i perioden før 2021».

Finanstilsynet skriver i sin endelige merknad om det aktuelle fondet at de ber om en nærmere redegjørelse innen 31. mars i år.