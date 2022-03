Norsk sykkelprofil til sykehus etter velt

Jumbo-Visma-rytteren veltet i etapperittet Coppi e Bartali. Rundt en sving var uhellet ute.

– Plutselig var det såpeplatt. Det var et par stykker som gikk ned foran meg. Plutselig gikk jeg med hodet først i asfalten, forteller Foss til TV 2.

KRASJ: Tobias Foss fikk seg en Donald-kul rundt øyet etter velten. Foto: Privat.

Han fikk øyeblikkelige hodesmerter og ble sendt til sykehus for en sjekk. Foreløpig går det greit, melder han.

– De fant ingenting. Det var italiensk, og jeg var der i tre timer uten å få tilbakemelding på det, men så sjekket de meg, humrer han.

– Jeg satser på at det ikke blir for ille og at jeg er tilbake etter et par dagers hvile.

Så lenge formen er god over natten, reiser han hjem til Andorra torsdag.

Den siste måneden har vært trøblete for et av Norges største sammenlagthåp i de store rittene. I februar krasjet han på oppløpet i Algarve rundt. Så ble han koronasmittet.

– Dette er et slag i magen til, sier 24-åringen.

– Men det er en del av gamet. Man får ikke gjort noe med det, tilføyer han.

I fjor ble Foss nummer ni sammenlagt i Giro d'Italia, tidenes beste norske plassering i storrittet. I årets utgave får Vingrom-gutten delt kapteinsansvar med Tom Dumoulin. Foss lar seg ikke bekymre.

– Nei, jeg er for så vidt ikke det. Formen er god, og jeg tror ikke jeg kommer til å tape så mye av det nå, beroliger han.

– Med tanke på koronaen var det greit å få det overstått mot slutten av februar. Jeg får bare ta en dag av gangen før giroen. Det blir fem-seks gode uker med trening, poengterer Foss.