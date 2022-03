Maserati har lange tradisjoner med italiensk luksus og lekkert design. Men noe volummerke har de aldri vært i nærheten av å bli.

Det til tross for både store vyer og ambisjoner. Senest da de lanserte dagens sedaner Ghibli og Quattroporte – og SUV-en Levante.

Nå er Maserati en del av gigantkonsernet Stellantis, som ble til da Fiat Chrysler slo seg sammen med franske PSA. Og nettopp det kan vise seg å bli svært viktig for Maserati. Nå skal de nemlig rendyrkes som konsernets luksusmerke. Da bør det også være muligheter for at de får ressurser som kan sørge for at de på sikt kan ta opp kampen mot de tyske premiummerkene.

Kommer som elbil

En modell som blir viktig her, er SUV-en Grecale som akkurat har debutert. Her får Levante en lillebror. Ikke minst viktig går Maserati inn i en bilklasse som appellerer til svært mange kjøpere.

Med lengde på 4,85 meter er ikke Grecale mye mindre enn storselgere som Porsche Cayenne, BMW X5 og Mercedes GLE. Bagasjerommet er på rommelige 535 liter.

For det norske markedet er det ikke minst også interessant at dette blir Maseratis første ebil.

Her får de norske kundene med seg en helt spesiell avduking

Grecale debuterer med bensinmotor, til neste år kommer den elektriske utgaven.

Ikke elbil fra bunnen

Grecale Folgore heter den da. Denne utgaven er ventet på markedet våren 2023. I motsetning til mange konkurrenter, velger Maserati altså å ikke utvikle frittstående elbil fra bunnen, men i stedet lage flere drivlinje-utgaver av samme modell.

Det er ventet en batteripakkke på i overkant av 100 kWt her, ut over det er Maserati sparsomme med opplysninger.

Firehjulsdrift er standard på alle modeller. Innstegsutgaven har en firesylindret bensinmotor med mildhybridsystem. Denne kommer i to effektutgaver: 304 eller 335 hestekrefter.

Egil var på julebord – så oppdaget han Maseratien

Mye er digitalt inne i Grecale, men klokka øverst på dashbordet er av det mer tradisjonelle slaget.

Neppe folkelige priser

I toppmodellen Trofeo har Maserati dratt på adskillig mer. Denne har en 3-liters V6-motor på 538 hestekrefter. Den feier bilen fra 0-100 km/t på 3,8 sekunder. Og tar du den med til Autobahn, må mange tyske konkurrenter se seg slått. Der de gjerne har en fartssperre på 250 km/t, gir ikke Grecale Trofeo seg før speedometeret viser 286 km/t.

Så langt vet vi ikke noe om norske priser, men det er nok ikke grunn til å tro at de blir spesielt folkelige. Storebror Levante starter i dag på 1,5 millioner kroner, med 3-liters dieselmotor. Akkurat det er for å si det pent ikke det aller hotteste i det norske bilmarkedet akkurat nå. Med 3-liters bensinmotor starter Levante på 1,7 millioner.

Les vår test av Maserati SUV-en Levante her:

Den ser kanskje ikke kjempestor ut på bilder, men Grecale er en velvoksen SUV på 4,85 meter.

Bare elbiler fra 2030

Maserati gikk for øvrig nylig ut med nyheten om at de skal satse tungt på elektrifisering i årene som kommer. Etter Grecale skal det komme flere elbiler, i ulike klasser.

I første omgang skal Maserati tilby elektriske utgaver av alle sine modeller fra 2025. I 2030 skal det så kun være elbiler igjen i produktmiksen til italienerne.



Video: Godt kamuflert – sjekk denne!