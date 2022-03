Feide endte i bittert brudd med klubben

Den 29 år gamle nederlenderen, lenge ansett som en av verdens beste håndballspillere, har kontrakt med Esbjerg til sommeren 2023.

Men klubben har bestemt for å kvitte seg med henne nå.

I en pressemelding skriver de at de vil jobbe for å løse detaljene i kontrakten.

– Det er flere muligheter. En av dem kan være utleie til en annen klubb, enten i Danmark eller utlandet, som det allerede er vist interesse for. En annen kan være opphør av kontrakten, skriver Esbjerg.

Meldingen kommer etter en konfliktfylt vinter, der blant annet Polmans mor ble rasende under den danske cupfinalen. Se video her:

Fikk kjip e-post

29-åringen tar til motmæle på Instagram. Hun trodde at partene skulle møtes og diskutere situasjonen, og hevder å ha forsøkt å arrangere et møte.

– Det vil klubben imidlertid ikke akseptere, og i stedet mottok jeg i går kveld en mail hvor det stod at jeg ikke lenger skulle spille for Team Esbjerg, skriver hun.

– Det er viktig for meg å si at det er en beslutning som er tatt av klubben, og at det er ikke er den måten jeg hadde forventet at tiden min i klubben skulle slutte på, fortsetter Polman.

Allerede før jul var det gnisninger. Stjernespilleren har vært sterkt plaget av skader de siste sesongene. I mai i fjor pådro hun seg en alvorlig kneskade kort tid etter å ha gjort comeback.

STJERNEPAR: Estavana Polman og den tidligere fotballspilleren Rafael van der Vaart. Foto: Vidar Ruud

I desember dro hun til VM med Nederland uten å ha spilt et eneste minutt for klubblaget, riktignok i en redusert rolle. Polman sa til dansk TV 2 at klubben ikke var så glad for at hun hadde dratt. Det samme gjaldt for hovedtrener Jesper Jensen.

– Han synes også at det er for tidlig, fortalte Polman.

Mot slutten av januar ble det bråk.

Lokalavisen Jydske Vestkysten kunne melde at hun ikke var med i kamptroppen grunnet disiplinære årsaker. Noen dager i forveien skal hun ha blitt sittende på benken gjennom en Champions League-kamp og vært tydelig misfornøyd.

Fra hovedtrener Jensen var beskjeden at ingen måtte sette seg selv over laget, uten at det ble nærmere utdypet.

Holdt på å få nok

Under den danske cupfinalen en måned senere ble det igjen dårlig stemning. Polman spilte bare to minutter, selv om Esbjerg cruiset inn til seier.

– På et tidspunkt får man nok, og det er jeg i nærheten av nå, sa hun til dansk TV 2 etterpå.

I samme kamp ga moren hennes en Esbjerg-ansatt verbal juling på tribunen:

– Preget i lang tid

Nå er konflikten ved veis ende. Esbjergs trener er lettet.

– Jeg er lei meg for situasjonen, og det er noe jeg har vært veldig preget av i lang tid, sier Jesper Jensen til Jydske Vestkysten.

Ifølge dansk TV 2 er Polman Esbjerg-historiens mestscorende spiller. Hun beskriver avskjeden som «veldig trist».

– Jeg har i ukevis forsøkt å få til et møte med treneren. Dessverre må jeg si at jeg verken forstår valget av prosess eller kommunikasjon, skriver hun.

Samtidig hylles nederlenderen for betydningen hun har hatt for klubben.

– Det er viktig for klubben at Estavana Polman kommer godt videre med sin karriere, og det ønsker vi å medvirke til.

– «Essie» har mer enn noen annen bidratt til at Team Esbjerg nå tilhører toppen av europeisk klubbhåndball. Samarbeidet har på alle måter vært en suksesshistorie for alle parter, sier styreformann Bjarne Pedersen i pressemeldingen.

Polman har en rekke norske lagvenninner: Henny Reistad, Sanna Solberg, Marit Røsberg Jacobsen, Kristine Breistøl og Marit Malm Frafjord.