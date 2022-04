Ber idrettsforeldre se mot Belgia: – Et smart grep alle i Norge kan bruke

Etter et langt liv i toppfotballen fikk Anders Jacobsen (53) noe tilfeldig dilla på barnefotball. Nå mener han at verdens nest beste landslag og Erling Braut Haalands utvikling kan lære idrettsforeldre noe kjempeviktig.

Fotballkarrieren tilhørte en svunnen tid, og treneryrket var han blitt fryktelig lei av.

Av alle ting ble barnefotball redningen:

– Min eldste sønn var blitt gammel nok til å begynne på fotball, og på foreldremøtet var det ingen som ville være trener.

Det ville heller ikke Jacobsen – før tålmodigheten ble satt på prøve:

– Det var så pinlig stille der fordi ingen tok på seg jobben, og jeg tåler ikke stillhet og dårlig stemning. Så da endte det opp med at jeg sa ja, og siden har det kanskje blitt de ti fineste årene i livet mitt.

Plutselig var fotballproffene i trener Jacobsens garderobe byttet ut med smårollinger.

Fakta: Anders Jacobsen Alder: 53 Nåværende yrke: Forfatter og lærer Tidligere yrke: Fotballspiller og fotballtrener Klubber som spiller: Blant annet Vålerenga, Lillestrøm, Stoke og Sheffield United Klubber som trener: Strømsgodset og Skeid Aktuell: Nyutgitt bok om barnefotball

Kontrastene var store, men tolv år senere har han i dag mange års trenerkunnskap fra barnefotballen, lest en rekke litteratur om temaet og nå gitt ut sin egen bok om barnefotball for aldersklassen fem til tolv år – en bok full av praktiske råd til ferske idrettsfedre:

– Mange klubber gjør mye riktig, men problemet er at nesten alle som jobber i norsk barnefotball er nybegynnere, sier Jacobsen og sikter til alle andre foreldre som mer eller mindre frivillig påtar seg å trene et barnelag.

Den bokaktuelle barnefotballentusiasten har dermed et par tips til årets ferske barnetrenere, slik at de kan ha et bedre utgangspunkt enn forrige generasjons barnetrenere.

– Hvis jeg kun fikk gi et tips, så er det å bruke den beste øvelsen av alle: Vanlig spill. Det er det aller beste tipset, sier Jacobsen som også mener at et av verdens beste landslag og Erling Braut Haaland kan lære ferske idrettsforeldre en ting eller to.

TOMMEL OPP: Årvolls J11-lag er klar for ny sesong. Foto: Frode Sunde/TV 2

Se til Belgia-eventyret

Jacobsen mimrer tilbake til 2000-tallet, da han mener Norge og nå verdens nest beste landslagsnasjon – ifølge FIFA-rankingen– Belgia, hadde ganske like forutsetninger:

– Det som kjennetegnet både Norge og Belgia på den tiden var sterke kollektiv, men mangel på kreative spillere gjorde at ingen av lagene var i stand til å ta medaljer, forklarer Jacobsen.

Belgia, som var vertsnasjon sammen med Nederland under EM i 2000, hadde store forhåpninger foran mesterskapet. Men kom til kort allerede i gruppespillet.

SKUFFET: Belgia røk ut i gruppespillet hvor de møtte Italia, Tyrkia og Sverige i EM i 2000. Foto: MURAD SEZER

– De ble slått ut av sitt eget EM og bestemte seg for å analysere situasjonen. De fant ut at de manglet én type spillere: De kreative. Spillere som er gode til å drible og ikke bli driblet, sier Jacobsen og fortsetter:

– Da startet de i barnefotballen med en ganske enkel øvelse: Én mot én. Angrepsspilleren skulle forsøke å drible forsvarsspilleren, mens forsvarsspilleren skulle forsøke å stoppe angrepsspilleren, ingen instruksjoner, kun én mot én der man må bruke sin egen kreativitet.

– Det funket i hvert fall for Belgia. De har selvsagt gjort mer enn dette for å bli verdens beste landslag, men dette var et smart grep som alle foreldretrenere i Norge også kan bruke.

Før EM i 2000 var Norge nummer 7 på FIFA-rankingen, mens Belgia var nummer 30. Nå er Belgia nummer 2, mens Norge er nummer 41.

På veien til førsteplassen har Belgia skapt to kreative spillere i verdensklasse, Eden Hazard og Kevin De Bruyne:

VAR MANGELVARE: Spillertyper som Eden Hazard (t.v) og Kevin De Bruyne (t.h) på Belgia. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

Unngå «topping»

I tillegg mener han at Erling Braut Haaland er Norges beste eksempel på et annet godt tips: Nemlig at alle må få spille – uavhengig av spillerens ferdigheter.

– Erling Braut Haaland spilte ikke mer enn de andre i barnefotballen i Bryne. Han, som alle de andre, vekslet på å starte på banen og på benken. Han ble ganske god likevel, noen mener han er verdens beste spiss.

Jacobsen mener dette er noe alle idrettsforeldre – uavhengig av idrett – bør ha i bakhodet:

– Vi vet ikke hvem som blir best til slutt. Man kan sammenligne fotballspillere med grønne bananer. Alle bananer blir modne etter hvert, og det er umulig å spå i barndommen hvem som blir best til slutt.