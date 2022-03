Stusset over 18-åringens oppførsel – noen timer senere gikk han til angrep

Onsdag ble mannen fengslet etter å ha erkjent drapene på to kvinnelige lærere.

Mandag ettermiddag ble det slått full alarm i Malmö i Sverige da det kom meldinger om «pågående dødelig vold» på en videregående skole.

Senere på kvelden ble det kjent at en 18 år gammel mann var pågrepet, og at to kvinnelige lærere hadde mistet livet etter å ha blitt angrepet med både øks og kniv.

– Et lite helvete

Onsdag ble 18-åringen fengslet.

– Han har en jævlig angst nå, naturligvis. Jeg regner med at han går gjennom et lite helvette, sier mannens advokat Anders Elison til Aftonbladet.

To dager etter de tragiske drapene begynner det å tegne seg et bilde av hvem to de avdøde kvinnene var.

En av dem, beskrives som en svært engasjert lærer. 51-åringen var også en elsket datter, mamma og søster.

– Helt uvirkelig

– Det er en forferdelig sorg. Men jeg synes veldig synd på gutten som gjorde det, sier kvinnens far til den svenske avisen.

På skolen hvor dobbeltdrapene skjedde har det de siste dagene blitt lagt ned blomster.

TENTE LYS: Elever og ansatte minnes de to lærerne som ble drept. Foto: JOHAN NILSSON / AFP

– Det som har skjedd er helt uvirkelig. Det er forferdelig å tenke på at hun ikke finnes lengre. Hun var en person som ville alle vel, som så individet og som var veldig dyktig til å undervise, sier 17 år gamle Clara Vanbeesel til Expressen.

Gjorde forberedelser

Den 18 år gamle mannen har erkjent dobbeltdrapene. Opplysninger til Expressen tyder også på at det lå en viss forberedelse bak.

Avisen skriver at 18-åringen allerede tidlig på dagen begynte å oppføre seg merkelig i en skoletime. Da skal han ha spurt om når lærerne sluttet og om skolen hadde overvåkningskameraer.

Det var 18-åringen selv som ringte politiet etter drapene. Ifølge opplysninger til Aftonbladet innrømmet han drapene allerede da.

– Jeg gjorde det fordi jeg hatet dem, skal mannen ha sag,t ifølge avisen.