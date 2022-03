Haaland måtte mase på Sørloth: – Han spurte meg veldig fint

Tirsdag fortalte landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2 at Erling Braut Haaland hadde fått nytt draktnummer på landslaget.

Heretter skal superstjernen spille med draktnummer ni for Norge.

Det gjør han fordi Alexander Sørloth, som hittil har hatt det nummeret, til slutt gikk med på å skifte draktnummer.

Nå forteller Sørloth om prosessen som endte med at Braut Haaland til slutt fikk tak i hans nummer.

– Erling har mast om den nieren i lang, lang tid. Jeg har egentlig holdt på den, men nå kom han og spurte veldig fint. Da tenkte jeg at jeg skulle gi den i gave til en god kompis, sier Sørloth til TV 2.

Han påpeker at Erling Braut Haaland har det samme draktnummeret i Borussia Dortmund.

– Satt det langt inne for deg å gi slipp på den?

– Ni er ikke favorittnummeret mitt, så jeg tror ikke jeg hadde gitt fra meg den om det var det. Så jeg har ikke samme forhold til den drakta som Erling har. Jeg merket det betydde mye for han og da var det greit, sier Sørloth.

Han vil ikke røpe hva som er hans eget favorittnummer, men innrømmer at det ikke er draktnummer 19 som han nå får på det norske landslaget.

– Men det er et nummer jeg har en god feeling med. Jeg hadde det da jeg spilte i Danmark og scoret mye mål for Midtjylland. Så jeg har en god feeling, gjentar kraftpluggen på 193 centimeter.

Blir trolig høyrekant

Men det er ikke bare draktnummer 19 fra tiden i Danmark at Alexander Sørloth børster støv av for tiden. Fredag venter trolig et gjensyn med en posisjon 26-åringen spilte mye i dansk fotball..



De siste dagene har Ståle Solbakken drillet Sørloth som en slags høyrekant på landslagets treninger. Nå bekrefter landslagssjefen at det kan bli Sørloths nye posisjon med flagget på brystet.

TYDELIG: Ståle Solbakken har de siste dagene drillet Norge i en 4-3-3-formasjon. På feltet har landslagssjefen gitt tydelige beskjeder til spillerne. Foto: Terje Pedersen

– Jeg ser på det som en mulighet, men han spiller mer høyre sidespiss i så fall. Om du tar Alexanders karriere, så spilte jo han veldig ofte der i Midtjylland. I Leipzig hadde han ganske ofte den rollen. Så det er han ikke ukjent med, sier Solbakken.

Sørloth påpeker selv at han også i andreomgang mot Latvia spilte på høyresiden.

– Jeg har også spilt kant i tidligere klubber, så det er en rolle jeg kan bekle godt og som jeg trives godt i, sier han.

Trolig ligger det an til at Norge starter i en 4-3-3-formasjon fredag, der Mohamed Elyounoussi, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth er trioen på topp.

– Med Sørloth i den posisjonen får du en god boksspiller. Du får en som kan komme på bakre stolpe, og så har han fart. I tillegg kan han gå inn i banen og skyte med venstrefoten. Så det er en del fordeler der, sier Ståle Solbakken.