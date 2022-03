Herrem-show serverte Vipers seriegullet

Storhamar - Sola 27-30

Med seier mot Sola kunne Storhamar sikre seg sølvet i REMA 1000-ligaen, men rogalendingene satte kjepper i hjulene.

Dermed er Vipers seriemestere ettersom Storhamar avga poeng.

– Jeg trodde aldri jeg skulle vinne i denne hallen. Jeg synes Storhamar spiller så bra på hjemmebane, men i dag klaffer ting. VI har bra kontroll på systemene deres og vet hva de kommer med, sier Camilla Herrem til TV 2 etter kampen.

Kunne sikret sølvet

Etter en overtråkk i kampen mot Vipers måtte Maja Jacobsen følge sitt Storhamar fra sidelinjen, men fikk se lagvenninne Emilie Hovden sette kampens første mål.

Men Hovdens landslagskollega Camilla Herrem scoret tre mål på rappen for Sola, og kantspilleren hadde ingen planer om å gi seg.

Sammenlignet med forrige gang lagene møttes, da Herrem spilte med bristet ribbein og fikk rødt kort, hadde hun helt andre planer denne gangen - seks mål på seks forsøk før kvarteret hadde gått i første omgang. Og Maja Magnussen sendte Sola opp i ledelsen 15-13 etter 24 minutter.

Betina Riegelhuth reduserte for Hamar-laget til 14-15, men Solas kantspillere fortsatte å putte: elleve av 18 mål fra Maja Magnussen og Herrem.

Så utlignet Storhamars kantspiller, Kristin Venn, til 18-18 til pause.

– Å slippe inn 18 mål er for mye, men jeg synes jentene responderer på det vi skulle ha fokus på i dag og det var å løpe etter. Nå er de litt mer keen på å løpe og det er gledelig å se, sa Sola-trener Steffen Stegavik til TV 2 i pausen.

– Burde scoret 15 mål

Etter hvilen, gikk Sola opp i ledelsen, og så fortsatte scoringsfesten til Herrem. 35-åringen trikket inn sin tiende scoring til stillingen 24-20.

Jeanett Kristiansen reduserte til 22-25 med ti minutter igjen av andre omgang og lagvenninne Emilie Hovden satte sin syvende scoring til 24-25, men Hamar-laget klarte aldri å ta igjen. Stillingen ble til slutt 27-30.

– Vi kommer i gang, men gjør feil i angrep og de straffer oss for det. De spiller en god kamp, forteller femmålsscorer Anniken Obaidli.

Camilla Herrem ble kampens toppscorer med 12 mål på 15 skudd.

– Jeg burde hatt 15 mål. Jeg kommer til å irritere meg grønn over de skuddene, det skal jeg love deg. Jeg er så sykt fornøyd med at vi vant, så jeg er utrolig stolt over laget. Dette er et perfekt utgangspunkt før Romania, sier Herrem. Sola skal ut i kvartfinale i Europa-cup mot Baia Mare på lørdag.