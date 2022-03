Giftet seg med Assange i fengselet

WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange ble onsdag viet til sin forlovede Stella Moris, som han har to barn sammen med.

Bryllupsseremonien fant sted i Belmarsh-fengselet sørøst i London, der 50 år gamle Assange har sittet siden april 2019 i påvente av at Storbritannia skal ta endelig stilling til USAs krav om utlevering.

Assange og Moris har vært et par lenge, men kunngjorde forlovelsen først i november.

Bare fire andre personer fikk være til stede under vielsen i høysikkerhetsfengselet, to vitner og to sikkerhetsvakter.

Assange (50) og Moris giftet seg bak fengselsmurene. Photo by JUSTIN TALLIS / AFP) Foto: JUSTIN TALLIS

Motstand

– Dette er ikke et fengselsbryllup, det er en erklæring om kjærlighet og motstand til tross for fengselets murer, politisk forfølgelse og vilkårlig fengsling, skriver Moris i avisa The Guardian.

Fengselet nekter imidlertid paret å offentliggjøre noe bryllupsbilde, ifølge Moris.

Utenfor fengselet var det mange frammøtte som feiret ekteskapet. Foto: PETER NICHOLLS

– Fengselet hevder at et bryllupsbilde vil utgjøre en sikkerhetsrisiko fordi det kan ende opp i sosiale medier. Så absurd. Hvilken sikkerhetstrussel kan et bryllupsbilde utgjøre, spør hun.

175 års fengsel

USA har tiltalt Assange for spionasje etter at WikiLeaks i 2010 publiserte 500.000 lekkede dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Dersom han blir utlevert og funnet skyldig i alle de 18 tiltalepunktene, risikerer han å bli dømt til opptil 175 års fengsel.

En britisk domstol har tidligere besluttet at Assange kan utleveres, og britisk høyesterett nektet ham tidligere i måneden å anke avgjørelsen.

En endelig beslutning om utlevering må godkjennes av innenriksminister Priti Patel. Deretter kan Assange be om en ny juridisk vurdering, der en dommer ser om beslutningen er korrekt utført.

(©NTB)