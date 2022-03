– Angela Merkel avslørte Putin

Russland-ekspert Inna Sangadzhieva er seniorrådgiver i Helsingforskomiteen og oppvokst i Kalmykya sørvest i Russland. Hun mener Putin er god i møte med andre statsledere og at han er flink til å si det vedkommende ønsker å høre.

– Han er veldig god til å kommunisere med Vesten, med Bush, med Merkel. Men Merkel tror jeg forsto hvem han var. Hun avslørte ham.

Hun viser til noe Merkel angivelig skal ha sagt til den daværende amerikanske presidenten, Barack Obama, på telefon i 2014. Bakteppet skal ha vært en telefonsamtale hun hadde hatt med Putin.

– Hun snakker med Putin på russisk og hun skal for noen år siden ha sagt til Barak Obama at Putin lever på en annen planet. Og det er en god beskrivelse, det er en annen planet. Vrangforestillingene hans og forståelsen av verden er helt skrudd.

KAN RUSSISK: Tidligere forbundskansler i Tyskland, Angela Merkel, snakker russisk og kunne ha samtaler med Putin på morsmålet hans. Foto: Alexander Natruskin / Reuters

– Bare skuespill hele tiden

For å illustrere hvordan Putin bruker sine kommunikasjonsevner i møte med folk når han trenger det, viser Sangadzhieva til en situasjon i 2004. I byen Beslan sør i Russland, ble 338 mennesker drept etter et gisseldrama på en barneskole.

I etterkant inviterte Putin mødre som hadde mistet barna sine i tragedien til Kreml. Disse skal ha rettet mye sinne mot ham i forkant, sier Sangadzhieva.

– Han inviterte de sinte mødrene til de drepte barna til Kreml og snakket med dem et par timer. Da de kom de ut sa de «åh, for en flott mann. Et fantastisk menneske. Han skjønte med én gang hvordan vi har det». Men det er bare tull. Han bare snakket med dem. Det er bare skuespill hele tiden.

HOS BUSH: Her er Putin og USAs tidligere president, George W. Bush, på sistnevntes eiendom i Maine. Foto: Gerald Herbert / AP Photo

– Ganske omgjengelig

Tidligere statsminister, Kjell Magne Bondevik (KrF), har møtt Putin fire ganger. Han husker at russeren var usikker da han som fersk statsminister møtte Bondevik, Bill Clinton og andre statsledere i Oslo i 1999.

– Vi hadde et møte på Grand Hotel, og da virket han faktisk litt usikker. Litt famlende, og da han skulle svare på mine spørsmål og kommentarer så han liksom litt til siden på sin medarbeider for å få råd og vink.

FØRSTE MØTET: Her er Putin og Kjell Magne Bondevik sammen i Norge i 1999. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

For hvert møte merket Bondevik at Putin ble mer selvsikker.

– Jeg har jo møtt politikere som er mer karismatiske, det har jeg. Men da han ble sikrere på rollen var han ganske omgjengelig og trygg. Uten at jeg vil si at han var den mest karismatiske.

Etter at han gikk av som Norges statsminister i 2005, har Bondevik fulgt Putins utvikling via mediene.

– Han har åpenbart ikke bare blitt mer selvsikker, han har blitt autoritær. Han bruker kroppsspråket og andre virkemidler for å markere sin makt. For eksempel med det lange møtebordet som han setter gjesten i enden av eller når han går gjennom salene i Kreml, så ser du på kroppsspråket at nå ønsker han å utstråle makt.

– Litt sånn røff

På spørsmål om han husker Putin som en som brukte sjarm og karisma for å få det som han ville, minnes Bondevik et møte de hadde i Kreml.

– Vi satt med kartet over Barentshavet mellom oss, og da brukte han sin sjarm og sine evner til å overbevise meg om viktigheten av det russiske standpunktet. Men jeg ivaretok jo selvsagt de norske interessene og ga ikke etter for det. Så han har ikke en sånn uimotståelig sjarm at du blir presset på defensiven, det synes jeg ikke.

Selv om Bondevik synes Putin har en viss sjarmerende utstråling, har han møtt andre statsledere som går ham en høy gang.

– Da tenker jeg på Bill Clinton som jeg har møtt mange ganger. Han har jo mye mer av det, og du kan si at han har en varme i sin utstråling som jeg ikke synes Putin har. Putin var omgjengelig, hyggelig og litt sånn røff, mens Clinton utstråler en menneskelig varme som er mye større.

– Røff, kan det være kulturforskjeller?

– Ja, det kan det nok være, men det er nok også litt hans personlighet, det tror jeg.

2000: Her er Putin og USAs daværende president, Bill Clinton, avbildet under et møte i år 2000. Foto: Rick Bowmer / AP Photo

– Ikke mye person eller menneske

Jens Kjeldsen, professor i retorikk ved Universitet i Bergen, er helt tydelig på at han ikke kan si noe om hvordan Putin er på tomannshånd.

– Men det jeg kan si er at det at du er en hyggelig person og lett å omgås på tomannshånd, betyr ikke at du ikke kan gjøre forferdelige ting. Det vet vi jo fra mange diktatorer, at det går an å være hyggelig på tomannshånd.

Han peker på det som så ut til å være et vellykket møte mellom Donald Trump og Nord-Koreas leder, Kim Jong Un.

– Trump kalte jo Kim Jong Un for «little rocket man» etter deres møte, så de hadde det jo åpenbart kjempehyggelig.

Kjeldsen sier Putin utad gir svært lite av seg selv.

– Det kan godt være at Putin er et hyggelig menneske som det er fint å være i samme rom som. Men i talene hans er det ikke mye person eller menneske over det han gjør. Med det mener jeg ikke at han er umenneskelig, men det du ser i talene er ikke privatmennesket Putin.

Han bruker Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, som en som viser mer av seg selv i talene sine, mens Putin i sine taler kun er i presidentrollen.

– Så kan man jo si at bildene av ham i bar overkropp på hest er privatpersonen Putin, og det kan man jo har rett i. Men samtidig er det en åpenbar iscenesettelse av rollen sterk mann.

– Og nå er det ikke slik at han er den enste som gjør dette, det gjør vi alle hele tiden, det gjør Zelenskyj også. Men hovedforskjellen er at man ikke får en fornemmelse av hvem Putin egentlig er. Det får man mer av Zelenskyj.

– Gir aldri noe av seg selv

Selv om sosiale medier har gjort selv de største statslederne mer åpne om hvem de er privat, følger Putin på ingen måte dette.

– Putin fremstiller seg hele tiden som den sterke mannen. Pluss at han jo aldri gir noe av seg selv, noe som er veldig populært i dag. I dag lever vi jo i en verden hvor man bruker sosiale medier, og mange deler jo alt, kanskje litt for mye, men det gjør ikke Putin.

– At du fremstår på én måte, betyr ikke at du ikke kan være på en annen måte privat.

Kjeldsen forteller at skillet mellom hvem man var offentlig og privat var mye tydeligere før i tiden.

– Ta for eksempel statsministerne, de hadde nesten bare en offentlig rolle, men da TV kom, begynte det å endre seg og de viste mer av hvem de var privat.

Med tiden har offentlig- og privatperson blitt mer den samme rollen, mener han.

Kjeldsen bruker politikeren Martin Tranmæl, som var sentral i norsk politikk på første halvdel av 1900-tallet, som eksempel på en som fremsto svært ulikt på og av talerstolen.

– Han sto på talerstolen og skrek, rett og slett. Mye fordi han snakket til mange. Men det var jo også en rolle. Før han gikk på talerstolen var han derimot kjempehyggelig og gikk rundt i lokalet og snakket med folk. Han ble en annen da han gikk opp på talerstolen.

– Med Putin er det ikke så lett å vite hvem som snakker når han er på talerstolen. Er det ham selv eller er det en rolle? spør Kjeldsen seg.