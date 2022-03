Sigrid Bonde Tusvik får nytt TV 2-program

Sigrid Bonde Tusvik (42) drømmer om å lage et splitter nytt, inkluderende musikkorps. Nå får hun drømmen oppfylt med nytt TV 2-program.

Sigrid Bonde Tusvik (42) er kjent for mange som humorist og programleder, fra scenen, podcasten «Tusvik og Tønne» og TV-programmer, samt for sitt brennende politiske engasjement.

Men selv om hun har stått i rampelyset i mange år, er det én side av Sigrid ikke så mange kjenner til: Sigrid er flasket opp innen den særegne korps- og orkesterkulturen vi har i Norge – og hun elsker korps av hele sitt hjerte.

KORPSENTUSIAST: Sigrid Bonde Tusvik elsker korps. Nå samler hun ti kvinner fra alle verdens land til å starte et nytt, inkluderende korps. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Jeg spilte i Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester hele barndommen. Orkester er den litt rare storesøstra til korps. Jeg lærte å spille fiolin, bratsj og å samarbeide med andre. Det som er fint når det kommer til å spille sammen er at det er på tvers av alder, kjønn, religion og etnisitet. Alle kan spille sammen. Det er ikke vanlig i andre fritidsaktiviteter, sier Sigrid Bonde Tusvik.

Nå har hun fått en vill idé: Hun drømmer om å lage et splitter nytt, inkluderende musikkorps med kvinner fra alle verdens land. I den nye TV 2-serien «Korps United» følger vi Sigrid og de ti kvinnene på veien mot målet om å spille foran Slottet på selveste 17. mai.

Inkludering og integrering i «Korps United»

Nå trommer altså Sigrid sammen sitt eget korps – «Korps United» – hvor alle medlemmene er minoritetskvinner. Disse kvinnene har knapt nok tatt i et instrument tidligere, og har kun til felles at de sliter med å bli sett, og få innpass i det norske samfunnslivet.

Kan korpset være inngangen til et nytt fellesskap, på en ny arena?

FELLSSKAP: Ti minoritetskvinner blir med Sigrid Bonde Tusvik i Korps United. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– Korps er en av de mest inkluderende aktivitetene du kan gjøre, synes jeg. Det er en «typisk norsk» aktivitet jeg hadde veldig lyst til å tilby kvinner fra andre kulturer, som kanskje ikke har så mange andre arenaer der de får oppleve et fellesskap. Så er det superbra for hjernen å lære seg noe helt nytt når du er voksen. Det å lære å spille et instrument er også helsebringende, mener Sigrid.

– Fantastiske og modige kvinner

På veien mot målet om å spille foran Slottet på 17. mai, handler det om kvinnene, deres ufortalte historier – det handler om samspill, dugnad, muligheter og mål. Kvinnene som er med i serien har gjort stort inntrykk på Sigrid.

GJORT INNTRYKK: Kvinnene har gjort sterkt inntrykk på Sigrid Bonde Tusvik med sine historier. Foto: Thomas Andersen/TV 2

– De er helt fantastiske. Sterke, rørende og utrolig morsomme. Jeg håper virkelig folk vil elske hver sjel som blottlegger seg i dette programmet. De er utrolig modige også, sier hun, og fortsetter:

– Tenk så mye vanskeligere liv de har enn mange av oss andre. Språket, jobbmuligheter, rasismen, motstanden, manglende rettigheter og forventningene fra samfunnet. Samtidig som de er mødre og koner og har familier som bor i andre land som de må ta seg av økonomisk.

I løpet av tiden med damene sier Sigrid hun har fått en enorm respekt for hva minoritetskvinner må stå i hver dag.

– Jeg føler meg heldig som har fått lov til å filme livene deres. De er skikkelig staute kvinnfolk alle sammen, sier hun.

Dette er kvinnene som er med i «Korps United»:

Programredaktør i TV 2, Kathrine Haldorsen beskriver «Korps United» som en liten perle av et prosjekt – trygt ledet av Sigrid.

– Her blir vi med på en intens integreringsprosess, varme menneskemøter og en solid dose kulturkræsj når våre ti flotte kvinner går fra å være en gjeng med lite til felles, til et usannsynlig korps som renner over av musikkglede og samspill, sier Haldorsen.

«Korps United» har premiere på TV 2 og TV 2 Play søndag 24. april.