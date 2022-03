«Det må endringer til»

Skisesongen ebber ut, og en ny vår i emning. Gjelder det også for skiforbundet?

Med en ny skipresident på plass, og eventuelle justeringer i sammensetning av skistyret og komiteer bør det være muligheter for en ny vår.

For det er menneskene det kommer an på.

I dag går fristen til å foreslå nye kandidater til lederstillingene i Skiforbundet ut.

Det å finne de rette personene både i toppen, i grenkomiteene, og i leder og støtteapparat for øvrig, er helt avgjørende. Derfor hviler det nå et stort ansvar på valgkomiteen og skitinget.

Sportslig suksess til tross, så kunne situasjonen vært langt bedre stilt i Skiforbundet. Vi har hørt det gjennom vinteren – behovet for endringer i langrennsleiren.

Behovet er ikke noe mindre i hoppleiren, men av en annen karakter. Mens langrennsleiren ønsker skifte av ledere og trenere, ønsker hoppleiren mer enn noe annet å beholde dem de har. Her er nok behovet for endringer mer knyttet til økonomi, og støtte fra ski- og idrettsforbund for øvrig.

Uansett må det endringer til.

STILLER IKKE TIL GJENVALG: Erik Røste gir seg som skispresident. Foto: Stian Lysberg Solum

For hoppernes del handler det om å gi Clas Brede Bråthen og Co. arbeidsro og tilstrekkelig støtte i arbeidet med å utvikle hoppsporten videre. Samtidig som både trenerapparat og utøvere, i motsetning til i fjor, må få ro og muligheter til å gjøre det forberedende arbeidet for neste sesong. Hoppsporten har internasjonalt et enormt utviklingspotensial, men utviklingen ser i øyeblikket ut til å bremses av sterke konservative krefter, også i de største hoppnasjonene.

Vi har i løpet av vinteren sett et par eksempler på arrangementer der begge kjønn konkurrer i samme bakke, både individuelt, og også som lag i mikskonkurranser.

Det er her mulighetene ligger.

Nivået på damesiden øker for hvert år som går, men de trenger drahjelp gjennom å få en verdenscup-kalender som er likestilt med guttas i antall renn. De trenger også flere renn i storbakker, og færre renn i bortgjemte småbakker. Kvinnene trenger skiflyging, og mer severdige renn gjennom bedre utnyttelse av kompensasjonssystemet.

Dette kan man lett oppnå ved å gjøre som i langrenn og skiskyting, der det utelukkende arrangeres felles konkurranser. Et felles produkt vil høyst sannsynlig ha et potensial i seg til å øke interessen og dermed seertallene ytterligere.

Tenk bare om kvinnene hadde fått være med i den tradisjonsrike hoppuka!

Et annet konsept hadde vært at både damer og herrer hoppet i samme bakke rett etter hverandre, med de 25 beste fra dame og herresiden etter kvalifisering i én felles direktesending. Mens de resterende fikk mulighet til et B-renn som ikke nødvendigvis ble direktesendt lineært.

For å lykkes må det jobbes godt på bred front. Og da må ski- og idrettsforbund for øvrig støtte opp om innsatsen.

Anna Odine Strøm, Robert Johansson, Silje Opseth og Halvor Egner Granerud ble nummer tre i mixed lagkonkurransen i Holmenkollen under Raw Air. Foto: Terje Bendiksby

For å lykkes trenger vi dyktige, uredde mennesker, med gode lederegenskaper på toppen i Skiforbundet – fortrinnsvis med en idealistisk holdning, kanskje uten tidligere tilknytning til en av grenene. Men med en brennende glød for skiidretten som et utgangspunkt.

Mennesker visjonære, nytenkende og relasjonsbyggende egenskaper er en forutsetning for å lykkes.

Internasjonalt må det jobbes enda bedre med utvikling av sporten gjennom dialog med øvrige nasjoners representanter, både i og utenfor FIS.

Nye konsepter må tas frem i samarbeid med media. Derfor er det også nødvendig med relasjonsbygging som grunnlag for nyskapende dialog med disse miljøene.

Det gjelder å finne gode kompromisser mellom dyrking av de enkelte greners særinteresser og forbundets felles interesser.

FOREGANGSFIGURER: Hopperne, blant dem Maren Lundby, har jobbet mye for likestilling. Her under et seminar for "Like muligheter" sammen med Idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Det handler om å skape et felles engasjement for utvikling av skiidretten i toppen, som må bre seg nedover i hele organisasjonen gjennom grenkomite, støtteapparat og frivillig innsats i kretser og lag.

Dette gjør seg ikke selv, og det krever en spesielt motiverende og engasjerende ledelse.

Det er nå muligheten er der.

La oss gjøre dette til en ny vår for skiforbundet. Vi trenger nye ledere som kan starte med blanke ark, både i toppen av skiforbundet, og trolig også i hoppkomiteen.

Nå er det viktigere enn noen gang å støtte opp om den gode jobben Clas Brede Bråthen og gjengen allerede holder på med. Dette krever at de medlemmene som skal på plass, må ha nødvendig vilje og pådriverkraft.

Kjære valgkomite og skiting: Dere sitter på en utrolig makt akkurat nå.

Et helt ski-interessert Norge er avhengig av at dere finner de rette folkene. Ta dere tid til å gjøre denne jobben skikkelig, og unngå å ta valg vi vil slite med i tiden som kommer.