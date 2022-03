Prisøkningen på bensin og diesel har satt selv strømprissjokket i skyggen de siste ukene. Krigen i Ukraina har sendt prisen på råolje til værs, samtidig som det er stor grad av usikkerhet og uforutsigbarhet i dette markedet nå.

Prisøkningen merkes svært godt for alle som er avhengig av bil. Nå har det blitt mye dyrere å fylle tanken.

Forsikringsselskapet Gjensidige har sett nærmere på hvilke konsekvenser dette kan få for bruken av bil. De stilte følgende spørsmål til rundt 500 personer over 18 år, som selv kjører bil:

– Drivstoffprisene øker voldsomt i disse dager. I hvilken grad vil dette påvirke hvor mye du kjører?

– Ikke overraskende

Svarene viser tydelig at mange nå må redusere bilbruken. 24 prosent svarte «i stor grad», 9 prosent «i meget stor grad».

– Svarene er ikke overraskende, sier Arne Voll som er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Han synes det er naturlig at mange reagerer på de høye prisene som i perioder har ligget opp mot og over 25 kroner literen. Skal vi tro ekspertene, vil prisene kunne holde seg rekordhøye også fremover, forteller Voll.

Priser som dette er slett ikke uvanlig i disse dager. Det gjør også at det har blitt mye dyrere å fylle tanken. Foto: NTB Scanpix

Prisene varierer mye

Ved siden av rekordhøye drivstoffutgifter, har også prisen på strøm, dagligvarer og mye annet skutt i været og ikke gjort det lettere for folk flest. Selv om elbiler dominerer salgsstatistikkene, er fremdeles 85 prosent av personbilparken kjøretøy som går på fossilt drivstoff. Til sammen 2,3 millioner biler.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

– Det kan det være lett å glemme, sier Voll som påpeker at dette vil påvirke lommeboken for mange – i lang tid fremover.

– Prisene går opp og ned og varierer veldig fra dag til dag. Et tips kan være å fylle tanken helt full når prisen er «lav», og etterfylle på rimelige dager.

I et eksempel erfarte Voll at pumpeprisen på to ulike stasjoner rett etter hverandre varierte med nærmere fire kroner literen.

– Da kan det virkelig være mye å spare på en tom tank, sier han.

Mulig å spare

Brooms bilekspert Benny Christensen fremholder også at det er en del ting mange bileiere kan gjøre for å få ned drivstoffutgiftene:

– Det viktigste er nok kjørestil. Aggressiv kjøring øker forbruket kraftig. Her er det viktig å se fremover og planlegge. Sjekk også dekktrykk. For lite luft er en klassiker, da må bilen jobbe hardere, dermed øker forbruket. Kjører du rundt med takstativ og/eller takboks når du ikke bruker dette? Da bør du ta det bort.

– Det er også lurt å unngå mange småturer, der du starter med kald motor. Da er forbruket svært høyt i starten. Er man litt bevisst, er det absolutt mulig å spare penger, uten at man må droppe å bruke bilen når det trengs, sier Benny.

Prisene på drivstoff kan variere mye, innenfor samme område. Dette eksempelet kom vi i Broom over på Venabygdsfjellet, der pumpeprisen var langt lavere enn på Ringebu, bare en drøy mil unna.

Rimeligere forsikring

De som reduserer bilbruken, bør også være klar over at dette kan gi rimeligere forsikring.

– Kjører du mindre, kan det påvirke forsikringspremien. Derfor er det viktig med en årlig gjennomgang med forsikringsselskapet. Færre kilometer i året kan bety lavere pris. Over noen år kan dette bli flere tusenlapper spart, sier Voll.

Han vil likevel advare mot å sette kjørelengden for lavt. Det er heller ikke mulig å endre kjørelengden tilbake i tid.

