Catalonia rundt, 3. etappe: Perpignan - La Molina (161 km)

Ben O'Connor var sterkest i Pyreneene og kunne juble for seier på tredje etappe. Med åtte kilometer igjen rykket australieneren ifra feltet og holdt forspranget hele veien inn. O'Connor tok med det over den grønne ledertrøya.

– Herlig satsing av 26-åringen, en velfortjent seier, utbrøt TV 2s kommentatorduo Christian Paasche og Magnus Drivenes ved målgang.

Halland Johannessen med i toppen

Tobias Halland Johannessen hang med inn i den siste kneiken, men måtte nøye seg med en 8.-plass. 22-åringen ligger med det på 6.-plass i sammendraget, 16 sekunder bak O'Connor.

TV 2s kommentator Magnus Drivenes var svært imponert over det Halland Johannessen viste frem opp til La Molina:

– Det er litt av et selskap han er i her. Vi må ikke glemme at dette er hans første etapperitt på World Tour-nivå, og han er kun sekunder bak i sammendraget. Det er helt enormt, oppsummerte Drivenes.

Uno X-kapteinen har vært blant de 20 beste på alle de tre første etappene, men åttendeplassen i La Molina var 23-åringens beste plassering til nå:

– Det var helt greit. Vi bomma litt på slutten men vi tapte ikke så mye tid i dag heller, så jeg er fornøyd, konstanterte Uno X-rytteren til TV 2 etter den tøffe avslutningen.

Tobias Halland Johannessen er nummer seks i sammendraget etter en ny solid etappe Foto: Ingrid Wollberg/TV 2

Halland Johannessens lagkamerat i Uno X, Torstein Træen, ble nummer 15 på etappen.

Hvideberg mistet ledertrøya

Stjerneskuddet Jonas Iversby Hvideberg (Team DSM) startet den tredje etappen i besittelse av alle fire trøyene, men inn på de siste 11 kilometerene måtte 23-åringen slippe seg tilbake i feltet. Dermed forsvant ledertrøya, klatretrøya og ungdomstrøya:

– Det var veldig gøy i ledertrøya, men som forventa ble det ganske hardt på slutten. Det var en tøff dag, og allerede i første bakken kjente jeg at farten var for høy. Jeg er fornøyd med innsatsen, dette er ikke et terreng som passer meg så godt, sa 23-åringen like etter målgang.

jl Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

DSM-rytteren har fortsatt den blå poengtrøya, og gleder seg til den fjerde etappen.

– Det er fint å fortsatt ha en trøye. Det er en liten bonus, så kan det fort hende at den ryker i morgen også. Om vi klarer å beholde den er det helt supert, sa Hvideberg.

Her glipper ledertrøya for Hvideberg

Tidlig brudd

Etter to flate etapper fikk rytterne bryne seg på den første tøffe fjelletappen over Pyreneene. En gruppe på fire, anført av klatrespesialist Mikel Bizkarra (Euskaltel–Euskadi) , gikk tidlig i brudd og sanket med seg nok poeng til at Hvideberg også mistet klatretrøyen til Ander Okamika (Burgos-BH). Kvartetten ble hentet før siste stigning.