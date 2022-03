Oppgitt over håpløse regler: – Det er frustrerende

– Jeg holder meg unna jobber som krever mye rapportering og dokumentasjon til det offentlige. Det er ingen vits for meg å drive med det, for da bare taper jeg penger. Det er et papirvelde, sier Lars Even Markrud, som er selvstendig næringsdrivende byggmester i Ringsaker.

Markrud er ikke alene om å mene at statens krav om rapportering og dokumentasjon i forbindelse med ulike jobber tar for mye tid og ressurser.

På vegne av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO utførte Norstat og Varde Hartmark nylig en undersøkelse blant 1200 norske små og mellomstore bedrifter. Der svarer én av tre at de opplever omfattende rapporteringskrav som et hinder for at bedriften skal vokse.

– Mange i entreprenørbransjen møter voldsomme utfordringer som følge av det staten krever av rapportering og dokumentasjon, sier daglig leder Kent Are Kristiansen i Woodcon, et selskap i Brumunddal som driver med bærekonstruksjoner i tre.

– Vi har flinke håndverkere som ikke får brukt tiden sin på å utføre jobber, fordi de i stedet må sitte på et kontor og håndtere dokumentasjonskrav, sier Kristiansen.

Mørke skyer

I BDOs undersøkelse venter 43 prosent av bedriftene en positiv utvikling i omsetningen de neste 12 månedene.

– Det forteller oss at næringslivet er i ferd med å riste av seg mye av den usikkerheten som har vært under pandemien. Samtidig er det noen mørke skyer, sier administrerende direktør Martin Aasen i BDO.

IKKE OVERRASKET: Administrerende direktør i BDO, Martin Aasen, er ikke overasket over funnene i undersøkelsen. Foto: BDO

Han peker blant annet på at omfattende rapporteringskrav kjennes utfordrende for mange, i tillegg til at mangel på arbeidskraft og kompetanse skaper usikkerhet.

– Dette er ikke overraskende funn, for det er ingen tvil om at rapporteringsbyrden som ligger på næringslivet er stor, sier Aasen.

Solberg-regjeringen opprettet et forenklingsutvalg som skulle jobbe med forenkling for hele næringslivet. 11. mars varslet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at forenklingsutvalget legges ned, og erstattes av en arbeidsgruppe med representanter fra flere departementer.

– Det har lenge vært et ønske om forenkling, og regjeringen har kommet med ambisiøse mål som skaper skyhøye forventninger, sier Aasen.

Ønsker innspill

Regjeringen har satt et mål om å redusere næringslivets kostnader knyttet til pålagte regler og innrapporteringsplikter med 11 milliarder kroner innen 2025.

– Utvalgsarbeid strekker seg gjerne over lengre tid. For å nå forenklingsmålet, som er ambisiøst, er det viktig å prioritere operativt arbeid der konkrete forenklingstiltak identifiseres og gjennomføres. Vi har ingen tid å miste dersom vi skal nå målet, sier Vestre, og fortsetter:

– Jeg er utålmodig og vil komme raskere til målet. Derfor kan vi ikke vente på et utvalg. Utvalget var nylig nedsatt og hadde ikke kommet i gang med arbeidet. Nå legger vi opp til en annen prosess og jeg ønsker alle forslag til forenklinger velkommen, selvsagt også fra de dyktige folkene som satt i utvalget.

ØNSKER INNSPILL: Næringsminister Jan Christian Vestre sier han ønsker innspill på regler. Foto: Erik Edland / TV 2

Statsråden vil møte partene i næringslivet for å få innspill om grepene som kan forenkle hverdagen til særlig små og mellomstore bedrifter på kort sikt.

– Jeg ønsker særlig innspill på områder der reglene oppleves som tungvinte, og forslag til hvordan næringslivets dialog med offentlige myndigheter kan forenkles gjennom for eksempel digitalisering, sier Vestre.

Aasen mener det har skjedd mye bra de siste årene med blant annet Altinn, men ser samtidig en oppfatning om at nye rapporteringsplikter har redusert gevinstene av forenklingsarbeidet.

– Når man forsøker å redusere byrden på den ene siden, kommer det nye krav på den andre siden. Det er tidkrevende for bedriftene, sier Aasen, og fortsetter:

– Det er viktig at dette blir tatt ordentlig tak i, og jeg har sansen for at næringsministeren nå går offensivt ut. Det er bra at han etterlyser innspill fra næringslivet. Jeg håper at de nye grepene resulterer i fortgang i arbeidet.

– Tiden spises opp

Kent Are Kristiansen i Woodcon har forståelse for at dokumentasjon og rapportering er nødvendig for å stanse useriøse aktører, men skulle ønske det fantes enklere løsninger.

DAGLIG LEDER: Kent Are Kristiansen er daglig leder i Woodcon, som driver med bærekonstruksjoner i tre. Foto: Woodcon

– Tiden blir spist opp av å sitte og produsere dokumenter. Det er klart det er frustrerende. Jeg har en gjeng som er knallgode på prosjektgjennomføring, men når vi får tilbud om et nytt prosjekt, må jeg se om vi har nok internkapasitet fordi folk allerede sitter i en papirmølle, sier Kristiansen.

Han etterlyser en betydelig nedskalering.

– Det må komme på plass standardløsninger for rapportering og dokumentering som er enklere å håndtere for den enkelte bedrift. Enkelte rapporteringer kunne heller vært byttet ut med bedre kontroll på stedet. Det må ses på alternative løsninger for å oppnå en god og seriøs bransje, sier Kristiansen.

Oppgitt

Lars Even Markrud ordner med dokumentasjon og rapportering i enkeltpersonforetaket på kveldstid og i helger.

– Jeg må minimere det så mye som mulig, for all dokumenteringen og rapporteringen er dårlig betalt, sier Markrud.

BYGGMESTER: Lars Even Markrud driver et enkeltpersonforetak som byggmester. Foto: Privat

Han mener mye av dokumentasjonen framstår unødvendig, og ikke egentlig bidrar til bedre kontroll og sikkerhet.

– Slik jeg opplever det, virker det som de driter i kvaliteten på selve jobben, bare de har papirene i forkant. Det er helt klart mye som kan forenkles, og sikkert en god del som kan fjernes, sier Markrud, og fortsetter:

– Så lenge det aldri gjøres en kontroll på papirene vi sender ut, har det ikke noe for seg. Det er mye juks og fanteri ute og går. Man bør heller gå tilbake til mer gammeldags bygningskontroll – det hadde blitt mindre papir og byråkrati, og kunne helt sikkert spart en del stillinger både i offentlig og privat sektor.