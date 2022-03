Etter mange år som motorjournalist har man sett mye rart. Både av ulike prototyper og konseptbiler.

Sistnevnte er ofte biler man tar fram for å vise fram ny eller design og teknologi. Ofte futuristisk Både når det gjelder formgivning og materialvalg.

Mye for å sjekke publikums reaksjoner og å venne kundene til nye ting som vil komme.

For i bilbransjen skjer ting fort. Ser vi på en ny bilmodell i dag – og en bilmodell som var ny for 20 eller 30 år siden, er forskjellene enorme. Enda fortere vil trolig endringene gå framover.

Kia er et merke som har lange tradisjoner med store SUV-er. Sorento er et eksempel på det. Den har vært på markedet i årevis. De har også en enda større modell, som ikke selges i Europa, nemlig Telluride.

Kia EV 9 er et konsept, men produksjonsbilen kommer allerede neste år.

Får litt hakeslepp

Akkurat nå befinner vi oss på Kias Europa-hovedkvarter i tyske Frankfurt. Her skal Kia la oss få en nærmere titt på et nytt, stort SUV-konsept de kaller EV9. En bil som skal gå i produksjon allerede i løpet av neste år.

– Den matt-blå lakkfargen er inspirert av havets dyd, forklarer Kias representant.

Det er dermed med stor spenning vi nærmer oss rommet der konsptbilen nå står utstilt for et knippe utvalgte bil- og motorjournalister.

Å si at hakesleppet uteblir når vi få se doningen, ville være feil. Den ligner litt på noe som har falt ned fra en annen planet. Ruvende stor, i matt blå farge, kantete og med høyst særegent døråpning. Lysdesignet er enda mer særegent enn døråpningen.

– Lakkfargen er ment gi assiasjoner til vann og havdyp, med ro og harmoni, som viktige elementer. Det utvendige designet er inspirert av naturens enkelhet og perfeksjon. Det får vi vite fra Kias representant.

Det er absolutt interessant, for all del, men selv kan jeg ikke helt fri meg fra tanken om at det firkantede designet ikke kan være veldig gunstig med tanke på luftmotstand og rekkevidde.

En ting er utseendet. Noe annet er interiøret. Det er minimalistisk, elegant og spennende. Dessverre gis det ikke anledning til å sette seg inn i bilen. Ei heller til å ta på den. Vi må beskue den fra en viss avstand.

De to dørene gir en enorm åpning til den elegante og futuristiske kupeen med tre seterader.

Inspirert av havet

Også innvendig tas vann-temaet opp. Ro og velvære er ord som går igjen i beskrivelsen. Det er designet for sosial omgang med venner og familie. Det er fleksibelt og setene kan snus rundt når bilen står stille. Midtre seterad kan gjøres om til bord og det hele skal fungere som en hyggelig lounge og som samlingspunkt for dem ombord.

Resirkulerte fiskegarn har blitt brukt til å lage gulvteppene i bilen, og setestoffet er laget av resirkulerte plastflasker og ullfibre. Skinnet som er brukt er vegansk. Noe Kia planlegger å bruke i større grad i sine biler de neste årene.

Kia selv beskriver EV9 som et høyteknologisk, fleksibelt livsstilskjøretøy. Aktivitet, pause og moro har vært stikkord under utviklingen.

Bilen er helelektrisk. I kjent SUV-stil vil den være tilgjengelig med firehjulsdrift. Batteristørrelse, ytelser og rekkevidde sies det ikke noe om enda. Naturlig nok – siden bilen er et konsept.

Skjermen på dashbordet er på 27 tommer og både ratt, seter og midtkonsoll har spesielt, men elegant design.

Kommer neste år

For som nevnt, EV9 settes i produksjon allerede neste år. Bilen er nesten 5 meter lang, over 2 meter bred og har en høyde på nesten 1,8 meter. Akselavstanden er stor, hele 3,1 meter, og det gjør godt for den innvendige plassen. Hjulene på konseptet er feite 22-tommere. Vi snakker stor bil!

Man blir fascinert når man går rundt bilen og titter på detaljene. Det store spørsmålet er jo: Vil den virkelig bli slik når den går i produksjon?

Det vil ikke Kia svare på. Uten å forskuttere, tyder vel mye på at produksjonsmodellen tones en del ned. Både når det gjelder dørløsningen, interiøret og sikkert også andre detaljer som lyktene. Igjen: Dette vet vi ikke. Det er bare spekulasjoner fra vår side. Men konseptet gir helt klart noen tanker om hvordan den koreanske bilprodusenten ser for seg framtiden.

Du har sikkert ikke lurt på det tidligere, du heller, men nå vet vi sånn omtrent hva som blir resultatet om man krysser en Kia Soul med en Hummer.

Se video av Kia EV9 under:

