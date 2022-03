Flyktninger fra Moldova landet i Østerrike – usikkert når Norge kan hente

Statsminister Jonas Gahr Støre varslet torsdag 17. mars at regjeringen sier ja til anmodningen fra Moldova 28. februar om å hente ukrainske flyktninger.

Norge vil i første omgang hente 2500 flyktninger fra Moldova gjennom EUs solidaritetsplattform, som er opprettet av EU-kommisjonen.

– Det er et pågående arbeid i regjeringen med hvordan dette praktiske skal gjøres, opplyser senior kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøl-Lorange i justisdepartementet.

I tillegg til justisdepartementet er arbeids- og inkluderingsdepartementet, kunnskapsdepartementet, helsedepartementet og finansdepartementet involvert.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har foreløpig ikke fått noen informasjon om relokaliseringen, opplyser presserådgiver Oda Gilleberg.

De første hentet

En rekke andre land har også forpliktet seg til å ta i mot flyktninger, og først ute med å hente er Østerrike.

Østerrike har sagt ja til å ta imot 2000 flyktninger gjennom denne operasjonen, og tirsdag landet det første flyet med flyktninger med spesielt behov for beskyttelse i Wien, opplyser FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

Og denne uken vil det lande flere fly med flyktninger i Wien, hovedsakelig kvinner og barn.

Andre land som har sagt ja til å ta i mot flyktninger fra Moldova er Frankrike, Tyskland, Irland, Litauen og Spania.

Til sammen skal disse landene hente ta i mot mer en 12 000 flyktninger.

Takknemlig

Høykommissæren er glad for at også Norge har sluttet seg til denne operasjonen.

– UNHCR er takknemlig for at flere land nå tar ansvar hjelper Moldova som sjenerøst har holdt sine grenser åpne – det viser at det er mulig å fordele dette ansvaret og effektivt hjelpe flyktninger. Vi oppfordrer flere land til å ta del i dette, sier talsperson for UNCHR i Norge, Anders Aalbu, til TV 2.

Han opplyser at UNHCR har en støtterolle som først og fremst går ut på å finne de mest sårbare personene i Moldova, hjelpe til med å gjøre prosessen så smidig som mulig, samt å gi råd til både Moldova og landene som mottar flyktninger.

– Vi informerer også flyktningene om hva de kan forvente der de kommer, slik at de kan ta en velfundert beslutning, sier Aalbu.

– Når kan de 2 500 som skal til Norge være klare for å hentes?

– Nå har de første transfer-flygningene fra Moldova til Østerrike funnet sted, men det er for tidlig å si når overføringene av flyktninger fra Moldova til Norge kan skje, sier FNs talsperson for Norge.

En rekke aktører er involvert i overføringen av flyktninger til Norge. I tillegg til UNHCR deltar myndighetene i Moldova, EUs asylbyrå (EUAA), Frontex, andre EU-institusjoner, IOM og andre internasjonale organisasjoner.