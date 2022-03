TV 2 erfarer: Landslagsplassen ryker for Ingvild Flugstad Østberg

Etter snart tre år med helseproblemer ryker, etter det TV 2 erfarer, landslagsplassen for Ingvild Flugstad Østberg.

Langrennssjef Espen Bjervig vil ikke bekrefte dette overfor TV 2, men sier:

– Jeg skal ikke ta ut noe lag nå, men det som er sikkert er at Ingvild vil få et tilbud om at vi følger henne opp helsemessig i håp om å få henne tilbake i sporet.

Næring og trening

Ingvild Flugstad Østberg har ikke fått godkjent helseattest for å gå renn og har selv forklart det med at regnestykket og trening og næring ikke har gått opp.

Offentligheten ble først kjent med 31-åringens helssproblemer i november 2019. Men før det hadde Flugstad Østberg et halvt års tid blitt nektet å gå rulleskirenn og delta på landslagets samlinger.

Ingvild Flugstad Østberg under pressetreff for langrenn på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen

Og siden hun fikk startnekt i sesongåpningen på Beitostølen i 2019 har problemene ikke bedret seg - selv om hun innimellom har gått enkelte renn. Etter tre renn før jul fikk hun startnekt for resten av sesongen og mistet OL.

Erkjennelse

– Vi må bare erkjenne at vi ikke har lykkes med vårt arbeid med å få Ingvild tilbake i løypa, sier Bjervig.

Langrennssjefen har senest denne uka vært i møte med Flugstad Østberg uten at han vil si noe om hva som kom ut av samtalen.

– Er landslaget rette plassen for å bli frisk?

– Det er jo det spørsmålet vi stiller oss. De to siste årene har Ingvild vært litt til og litt fra grunnet helseproblemer, så vi må ta en totalvurdering. Vi vet jo at Ingvild kan gå fort dersom hun er frisk, forklarer Bjervig.

Langrennssjefen legger til at uansett om 31-åringen kommer på noe lag eller ikke så skal hun få helsemessig bistand fra Norges Skiforbund.

TV 2 har bedt om en kommentar fra Ingvild Flugstad Østberg, men hun har ikke svart på vår henvendelse.