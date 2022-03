Dette er de seks beste oransjevinene

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Du har kanskje hørt utrykket oransjevin, men hva i all verden er det?

Det finnes hvitvin, rødvin, rosévin - og oransjevin! Liora Levi er God morgen Norges vinekspert og forklarer her hva oransjevin er.

Se også hennes beste vintips nederst i artikkelen.

– Så Liora Levi, hva i all verden er oransjevin?

– Det korte svaret er: hvitvin laget som en rødvin.

– Og hva skal det bety?

– Fargestoffene sitter i skallet på druene. Nesten all druesaft er hvit, så om du vil lage rødvin må du la skallet, fruktkjøttet og kjernene ligget sammen med druesaften slik at saften/mosten farges rød, forklarer Levi.

Lang historie

I skall og kjerner er det også tanniner, eller garvestoffer, og disse smitter da over i vinen. Derfor er rødvin ofte ganske snerpete og man blir tørr i munnen.

– Når man lager hvitvin, presser man bare druene og siler av saften med en gang. Med andre ord; ingen skallkontakt og heller ingen tanniner eller farge. Men, når man så tar hvite/grønne druer og lar saften ligge sammen med drueskallet, kjernene og fruktkjøtt vil vinen anta en gyllen/oransjaktig farge. Man får rett og slett tanniner i vinen. Og man har en oransjevin, sier Levi.

Vineksperten forklarer at oransjevin ikke er noe nytt og hipt. Slik ble vin laget for 8000 år siden i vinens opphavsland; Georgia og Armenia. I Georgia har man funnet spor etter vinproduksjon som stammer 8000 år tilbake i tid. Måten man lagde vin på brukes også den dag i dag i småskala, ifølge Levi.

I dag kan man gå inn på Vinmonopolets nettsider og søke opp «alle viner». Da får man opp valget; Økologisk produksjon. Klikker man her, kommer blant annet oransjevin opp. Per i dag er 187 viner listeført. Men det er opptil hver enkelt importør å legge inn denne informasjonen hos Vinmonopolet og det er ikke alle importører som gjør det, altså er tallet noe høyere enn 187.

Vinekspertens anbefalinger

– Vi skal ta for oss de som fremdeles er ganske friske og lette og ikke for snerpete - oransjevin for begynnere, kan vi vel si!

Her er Levi sine anbefalinger:

1. Vipava Lanthieri Pinot Gris 2020, Slovenia, kr 165,- (bu) (står oppført under hvitvin)

Veldig kort skallkontakt, frisk og fruktig. Kan nytes som aperitiff, men passer også til lettere retter av grønnsaker, pasta med sjømat og mager fisk.

2. Janeil Sarrat del Mas 2021, Languedoc, Frankrike, kr 188,80 (basis)

Laget av druene Sauvignon Blanc, Grenache Blanc og Macabeo, 21 dager skallkontakt.

– Prøv denne til vegetarretter, fjærkre og fisk, evt til en sjømatsrisotto, foreslår Liora Levi.

3. Krasna Hora La Blanca 2021, Tsjekkia, kr 195,- (bu)

Riesling, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer. Bare 40 prosent av blenden har hatt 10 dager med skallkontakt, ufiltrert.

– Her vil du kunne se at det er litt bunnfall. Det er ikke farlig, men smaker ikke så godt, sier Levi og fortsetter:

– Denne er en saftig, frisk og deilig drikkevin, men også veldig god til grillmat, fjærkre og fet fisk.

4. Gustave Lorentz Qui l'Eût Cru 2021, Alsace, Frankrike, kr 250,- (bu) (står oppført under hvitvin)

Pinot Blanc, Pinot Gris, Sylvaner, Gewürztraminer. Spontanfermenteres med skallkontakt, modnes på ståltank, ufiltrert. Om denne vinen sier Liora Levi:

– Smaksrik med mye fruktsmak. Den passer til fisk, lyst kjøtt og ovnsbakte grønnsaker.

5. Shalva Gvaramadze Tsarapi 2018, Georgia, kr 265,- (bu) (står oppført under hvitvin)

Rkatsiteli er en lokal georgisk drue. Vinen har vært lagret i fire til fem måneder på kvevri som er nedgravde store leirkrukker. Akkurat slik man gjorde for 8000 år siden!

– Dette er en delikat og flott vin med noe fylde som egner seg godt til forseggjorte retter av fjærkre og svin, kveite og skrei. Oransjeviner er generelt svært matvennlige og prøv de også til ost, oppfordrer Levi.

Alkoholfri: Røyse Bærpresseri Eple og Rosmarin, Viken, Norge, kr 109,20.

Vi har alltid med et alkoholfritt alternativ og denne er fra Røyse i Viken.

– Denne er nesten litt oransje på farge. En frisk eplemost med god smak av rosmarin som gjør den til et flott følge til matretter, gjerne med friske urter, sier hun.