Nissan X-Trail ble umiddelbart en stor suksess da den kom på markedet tilbake i 2001. Forhandlere og importør slet med å skaffe nok biler til norske kunder.

SUV-bølgen hadde for alvor skyllet inn over landet vårt. Mange byttet ut tradisjonell stasjonsvogn med en mer høyreist bil, gjerne også med 4x4.

I tillegg til X-Trail var biler som Toyota RAV4, Honda CR-V og Mitsubishi Outlander storselgere fra de mer folkelige merkene.

Nissan hadde gode år med modellen og solgte den jevnt og trutt. Så bremset det opp.

Litt kamuflert også i hekken, X-Trail er en velvoksen SUV i familiebilklassen.

Parkert lett kamuflert

Noe av årsaken var nok at lillebror Qashqai fullstendig satte X-Trail i skyggen, både hos bilkjøperne og forhandlerne. I en klasse med stadig flere konkurrenter, havnet X-Trail litt bakpå.

Nå er det veldig snart klart for en helt ny generasjon X-Trail, den fjerde i rekken. Den amerikanske utgaven som heter Rogue er allerede i salg. Men her i Europa holder Nissan kortene tett til brystet, inntil det skal være klart for lansering i april.

Denne uken har vi i Broom vært med på et elektrifiserings-event hos Nissan, i Madrid. Den nye elbilen Ariya var hovedperson der, sammen med en ny Qashqai og varebilen Townstar. Men i tillegg fikk vi også øye på en bil som lett kamuflert sto parkert mellom andre Nissan-modeller.

Den V-formede grillen har blitt et kjennetegn for Nissan, legg også merke til frontlyktene i to "etasjer".

Hybrid med rekkeviddeforlenger

Det var nettopp nye X-Trail. Etter det vi erfarer, skal den komme til Norge over sommeren. I seg selv er det ingen selvfølge. X-Trail kommer nemlig ikke i elektrisk utgave, i alle fall ikke fra starten av. I stedet er det snakk om en hybridutgave, med såkalt rekkeviddeforlenger.

e-Power kaller Nissan denne løsningen. Dette er deres egenutviklete hybridløsning, som de mener er mer praktisk enn en tradisjonell hybridløsning. e-Power har vært i salg i flere år i Japan, med stor suksess. Bensinmotoren fungerer her kun som en generator og den bidrar med energi til batteriet som igjen gir strøm til el-motoren.

Bilen kommer også med Nissans firehjulstrekk-system, kalt e-4ORCE.

Her står nye X-Trail parkert mellom et knippe andre Nissan-modeller, på et elektrifiserings-event i Spania.

ePower også i Qashqai

Nissan sier selv at denne drivlinjen skal gi mye av den samme kjøreopplevelsen som i en elbil. Forbruket skal være 20 prosent lavere, enn for en tradisjonell bensinmotor.

Foreløpig vet vi ikke konkret hvordan denne vil komme ut i det norske avgiftssystemet. Men like gunstig som en ladbar hybrid, blir det neppe. Derfor skal det også bli interessant å se prisene på nye X-Trail.

Elbilene tar nå en stor del av nybilsalget her hjemme, etterfulgt av de ladbare hybridene. Dermed er det heller ikke store markedsandeler igjen til biler med andre drivlinjer enn dette.

Nissan kommer for øvrig med e-Power også i sin Qashqai, det skal vi komme tilbake til her på Broom om ikke lenge.

