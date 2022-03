Stoltenberg: – Forventer at Nato vil utplassere fire nye stridsgrupper

– Putins brutale invasjon av Ukraina resulterer i døde hver eneste dag. Putin må avslutte denne krigen umiddelbart, innledet Stoltenberg på en pressekonferanse onsdag.

Stoltenberg forventer at Nato-medlemslandene vedtar på krisemøte torsdag å utplassere fire nye stridsgrupper i Romania, Bulgaria, Ungarn og Slovakia. Det betyr at NATO kommer til å ha åtte stridsgrupper totalt

– I morgen kommer Nato til å gjenta sin støtte til Ukraina. Ifølge FN-traktaten har Ukraina rett til å forsvare seg. I morgen forventer jeg at de allierte forplikter seg til ytterligere støtte. Blant annet når det gjelder cyberforsvar, sier han videre.

Stoltenberg understreker at de har et ansvar for å sørge for at konflikten ikke sprer seg ytterligere og at det blir en krig mellom NATO og Russland.

Samtidig lover han støtte både til Moldova, Georgia og Bosnia-Herzegovina.

NATO har nå 40 000 soldater i den østlige delen av Europa. Før krigen var det kun 4000 soldater i det samme området.

Legger press på Kina

Etter det TV 2 erfarer kommer Natos ledere til å komme med en innstendig bønn til Kina om å havne på riktig side under denne konflikten.

– Vi står overfor en ny sikkerhetssituasjon hvor autoritære makter utøver økende grad av makt for å få sin vilje, sier Stoltenberg.

Stoltenberg bekrefter at Kinas rolle i konflikten vil være tema på krisemøtet torsdag.

INNSTENDIG BØNN: Etter det TV 2 erfarer kommer Natos ledere til å komme med en innstendig bønn til Kina om å havne på riktig side under denne konflikten. Kina har tidligere gitt Russland politisk støtte Foto: Kenzaburo Fukuhara

– Beijing har støttet Moskva ved å sette spørsmål ved rettighetene til selvstendige nasjoner. Kina har gitt Russland politisk støtte, blant annet ved å spre løgner og desinformasjon, sier Stoltenberg.

Han sier videre at Nato-allierte har uttrykt bekymring for at Kina kan beslutte å gi materiell støtte til Russland.

– Jeg forventer at lederne ber Kina leve opp til sitt ansvar som medlemmer av sikkerhetsrådet og tar avstand fra Russlands krigsforing og støtter resten av verden i å be om en fredfull ende på krigen, sier Stolenberg.

Advarer mot bruk av kjemiske våpen

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg kom med en skarp advarsel mot bruk av kjemiske våpen i krigen i Ukraina onsdag

– Enhver bruk av atomiske våpen vil totalt forandre konfliktens natur, det vil være et grovt brudd på internasjonal lov og vil få langtrekkende konsekvenser, sier Stoltenberg.

Han advarte Russland mot å true mer om bruk av kjemiske våpen og atomkrig.

– Dette er farlig og uansvarlig. Nato skal beskytte og forsvare alle allierte. Vi har en klar beskjed til Russland om at en atomkrig aldri må skje og at de kan aldri kan vinne en atomkrig, sier Stoltenberg.

Nato-medlemskap ikke på agendaen

På spørsmål om Nato vil tillate Ukraina medlemskap i alliansen, svarer Stoltenberg at dette ikke skal diskuteres torsdag.

– Det vi ser i Ukraina er svært vondt. Vi ser en fullskala invasjon av en fredelig nasjon. Derfor har Nato økt sin støtte til Ukraina, sier han og forsetter:

– Jeg forventer at vi vil diskutere hvordan vi ytterligere skal styrke støtten til Ukraina, men et Nato-medlemskap er ikke på agendaen.

ØNSKET MEDLEMSKAP: Ukrainas president Zelenskyj har tidligere uttalt at han ønsker Nato-medlemskap for Ukraina. Han har senere erkjent at dette kan bli vanskelig. Foto: Andrew Lahodynskyj

Stoltenberg om mulig forlengelse

Jens Stoltenberg sier det blir opp til de 30 landene i alliansen å avgjøre om han skal forlenge perioden som Nato-sjef med ett år til.

En journalist fra Politico spurte på pressekonferansen onsdag om han vurderte forlengelse grunnet situasjonen i Europa og verden.

– Dette er opp til de 30 allierte å avgjøre. Mitt fokus er å forberede toppmøtet i morgen i den mest alvorlige sikkerhetssituasjonen vi har vært i på flere tiår, svarte Stoltenberg.

– Jeg overlater til de allierte å avgjøre dette, gjentok han til slutt.

Stoltenberg har stillingen som generalsekretær i Nato fram til 30. september. Etter det skal han etter planen tiltre i jobben som sentralbanksjef hjemme i Norge, skriver NTB.