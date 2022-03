EU-kommisjonen foreslår felles EU-innkjøp av gass

Det skriver kommisjonen i en pressemelding onsdag. EU-kommisjonen er klar for å opprette en gruppe som kan jobbe med felles innkjøp av gass.

Kommisjonen ser for seg en ordning der den leder en felles forhandlingsgruppe som kan føre samtaler med gassprodusenter.

Russland har vært den største eksportøren av naturgass til EU, mens Norge ligger på andreplass. Etter invasjonen av Ukraina har EU fått et sterkt ønske om å redusere avhengigheten av russisk gass.

Norge har imidlertid ikke mulighet til å levere veldig mye mer. EU har derfor økt innkjøpene av flytende naturgass (LNG) fra produsenter i andre deler av verden.

EU-kommisjonen opplyser også at den har lagt fram et forslag til et direktiv om lagring av gass. Her er det et krav om 80 prosent fylling av gasslagrene før neste vinter.