– Har aldri opplevd en norsk rytter som Jonas

23-åringen fra Rolvsøy har gjort noe de færreste har klart før ham; sitte med alle trøyene i et World Tour-ritt.

Da Team DSM-rytteren syklet inn til en 14. plass på den andre etappen av Catalonia Rundt i går, etter å ha sittet i brudd mesteparten av dagen, fikk han en belønning som er en sjeldenhet i sykkelsporten.

– Jeg fikk med meg at han tok ledertrøya da vi kom i mål, men det var først da jeg tittet nærmere på resultatlisten at jeg så at han hadde sopt med seg alle trøyene. Det var kjempegøy, sier Stig Kristiansen, sportsdirektør i Uno-X.

Uno-X-sjefen Stig Kristiansen mener det er én ting som gjør Jonas Iversby Hvideberg unik. Foto: Ingrid Wollberg

Iversby Hvideberg syklet fire sesonger for det norske laget før han tok steget ut i den store verden foran denne sesongen. Kristiansen har også hatt ansvaret for ham som landslagssjef for U-23-guttene.

– Hans største talent er at han er utrolig dyktig på gjennomføring. Han gjennomfører ting 100 prosent hver eneste dag. Det er noe av det vanskeligste du gjør som toppidrettsutøver, og der er Jonas den dyktigste jeg har sett av en nordmann - uansett hvem du sammenligner med, sier Kristiansen foran starten på den tredje etappen - som du ser på TV 2 og Play fra kl 15 onsdag.

Stort trøkk

Sensasjonsmannen har gjennom prestasjonene i det spanske etapperittet sikret seg overskrifter i hele sykkelverden.

– Det har vært mye trøkk, sier Iversby Hvideberg til TV 2 når han kommer ut av lagbussen foran etappen, som sender rytterne opp i Pyreneene.

– Jeg har beina plantet på jorda og har sovet godt i natt. Men det har vært mange fine meldinger, som jeg har satt stor pris på.

Han har ikke sine styrker i det terrenget rittet skal inn i nå, men har levert på de to flatere etappene som har stått på programmet så langt.

– Jonas er den type rytter som passer fint til det vi har vært gjennom til nå. Han er god på å komme seg med i brudd når det er skikkelig jobbeterreng. Jeg vil sammenligne ham med en rytter som Thomas de Gendt, sier Kristiansen.

I 2020 vant Iversby Hvideberg U 23-EM på landevei. Samme høst var han en millimeter unna å vinne senior-NM, men ble på omdiskutert vis dømt bak Sven Erik Bystrøm etter målfoto.

– Om han fortsetter som nå så er jeg helt sikker på at de store resultatene vil komme, mener Uno-X-sjefen.

Aktuell for giroen

Team DSM vurderer faktisk å sende østfoldingen til Giro d´Italia i debutsesongen.

– Han er på longlist til en Grand Tour, og det er mulig han skal til giroen. Hans kvaliteter er verdifulle og om han fortsetter som dette så kan vi ha behov for ham i en Grand Tour, sier sportsdirektør Luke Roberts.

– Han er godt integrert i laget allerede, og er en fantastisk rytter å jobbe med. Han utvikler seg raskt og vil komme langt i karrieren om han fortsetter som dette, skryter lagsjefen.

Det kan imidlertid bli vanskelig å beholde ledertrøyen etter målgang på den tøffe klatringen til La Molina, på en etappe som totalt byr på 3416 høydemeter.

– Alt er mulig, men det blir tøft. Vi får se hvordan det utvikler seg og hvordan beina svarer etter to tøffe dager. Jeg er uansett fornøyd med det jeg har gjort så langt. Jeg skal ikke henge meg opp i om noen av trøyene ryker, jeg skal bare fokusere på å gjøre et bra løp, sier Iversby Hvideberg.

En som vet hvordan det er å sykle med ledertrøyen på spansk jord er Odd Christian Eiking. Han syklet i rødt i Vuelta a Espana i fjor.

– Det gjør at man får ekstra krefter og selvtillit. Når du leder så er det en grunn til det; da har du beina og er sterk. Da kan han surfe litt på det. Det er helt sinnsykt å sitte med alle trøyene. Det er bare å gratulere, sier Eiking.

EF-rytteren, som tapte litt tid i går, har store ambisjoner på egne vegne på den tredje etappen, men en som vil gi ham kamp er Tobias Halland Johannessen i Uno-X.

– Dette har vi gledet oss til. Vi er klar. De to første etappene handlet mer om det taktiske. Nå er det det fysiske det står om. Jeg har gjort det bra på de harde etappene tidligere i sesongen og har mål om et resultat i dag, sier Halland Johannessen, som ligger på 7. plass i sammendraget, 11 sekunder bak Iversby Hvideberg.