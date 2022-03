Opplysninger til TV 2: Ada Hegerberg gjør comeback for Norge

Det får TV 2 opplyst fra flere kilder.

Norges Fotballforbund har innkalt til en pressekonferanse torsdag morgen i forbindelse med uttaket av landslagstroppen til den kommende samlingen i april. Der skal Norge spille to VM-kvalifiseringskamper mot Kosovo og Polen i Sandefjord og Oslo.

TV 2 får opplyst at Lyon-spissens navn vil være på listen over uttatte spillere som blir presentert til denne samlingen.

Hegerberg har ikke spilt for Norge siden hun trakk seg fra landslaget i etterkant av fotball-EM i 2017.

– Vi trenger henne, det er ikke noe tvil om det. Vi trenger en ledertype, vi trenger en profil og en så god fotballspiller for det norske landslaget, sier TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen.

– Hun er en ledertype og jeg håper hun bruker de lederegenskapene inn i dette laget, for det trenger de. Ikke minst så må samarbeidet mellom Ada, de andre spillerne og trenerteamet fungere for at dette skal bli bra. Nå er også Martin Sjögren mer erfaren som trener, og det vil også ha mye å si for hvordan dette går. For det mesterskapet han hadde da Ada ga seg var ikke veldig bra, utdyper Gulbrandsen.

Den siste tiden har Norges Fotballforbund og det norske landslaget hatt dialog med Lyon-spissen om et mulig comeback. Tidligere toppfotballdirektør og nåværende fotballpresident Lise Klaveness har vært tilstede på flere av Hegerbergs kamper denne sesongen og har beskrevet dialogen med den norske spissen som god.

– Det var et håp da Lise Klaveness kom inn i NFF og nå når hun ble fotballpresident at det kunne slå ut positivt med tanke på å overtale Ada Hegerberg på å komme tilbake i landslagsvarmen. Klaveness har selv erfaring med å havne i konflikt med landslagsledelsen for så å gjøre comeback senere. Jeg tror nok Klaveness har vært en viktig brikke i dette, og bidratt til at Ada Hegerberg så muligheten for å komme tilbake på landslaget, sier TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg.

– Så kan det også være at Klaveness, resten av Fotballforbundet og landslagsledelsen har vært mer villige til å lytte til en del av tilbakemeldingene og kravene som Hegerberg stilte da hun takket for seg på landslaget, sier Finstad Berg og legger til:

– Da hadde hun kommet med kritikk på flere punkter, der hun mente at det norske kvinnelandslaget måtte bli mer profesjonelt. Det handlet om forberedelser, arbeidsforhold og forutsetninger for å lykkes.

Finstad Berg mener det var positivt at Hegerberg stilte krav den gang, men at det for alle parter hadde vært best om konflikten ikke hadde oppstått i utgangspunktet.

– Før har det kanskje vært mange som har forventet at kvinnelige spillere ikke skal bråke for mye utad eller stille krav. At noen utfordrer de forventningene er positivt, sier Finstad Berg.



– Så har det på ingen måte vært positivt at det norske landslaget har vært uten Ada Hegerberg i så mange år. Det har vært kjipt for landslaget, kjipt for Ada Hegerberg og kjipt for de spillerne som har blitt konfrontert med dette gang etter gang. Det har selvsagt tatt mye fokus vekk fra det rent sportslige, understreker hun.



Hegerberg var ute i nærmere to år etter en korsbåndsskade hun pådro seg i januar 2020. Hun gjorde comeback i oktober 2021 og har scoret en rekke mål siden comebacket.